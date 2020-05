Corona: Theorie statt Schwimmen und Volleyball beim Abitur

An den Gymnasien beider Ruhrstädte, dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter und der Friedrich-Harkort-Schule in Herdecke, können Schülerinnen und Schüler auch ein sogenanntes Sportabitur absolvieren. Über diese besondere Art der Reifeprüfung in noch besonderen Corona-Krisenzeiten hat die Redaktion mit der Leiterin des GSG in Wetter, Ursula Zimmer, gesprochen.





Welche praktischen und theoretischen Prüfungen müssen die Schüler für das Sportabi absolvieren?

Ursula Zimmer: Ein „Sportabitur“ in dem Sinne gibt es nicht. Aber es haben Schülerinnen und Schüler als einen von zwei zu wählenden Leistungskursen das Fach Sport gewählt. Jeder hat insgesamt vier Prüfungsfächer. Es wird eine Klausur geschrieben und eine praktische Prüfung absolviert. Diese besteht aus drei Teilen: Ausdauerleistung, Leichtathletik und Volleyball (an anderen Schulen können das auch andere Sportarten sein). Zur Ausdauerleistung: Das Laufen findet statt. Einige Schülerinnen und Schüler haben Schwimmen gewählt, das kann nach jetzigem Stand nicht stattfinden, da die Schwimmbäder auch für die kommenden Abitur-Prüfungen nicht öffnen dürfen.

Konnten sich die Schüler in den vergangenen Wochen wie auch immer darauf vorbereiten?



Im Ausdauerlauf ja, in allen anderen Disziplinen nicht wegen der Schließung der Sportstätten. Erst seit Montag, 27. April, dürfen Sporthallen und -plätze für Prüfungsvorbereitungen genutzt werden. Dort stehen Trainingszeiten zur Verfügung. Eine Sportlehrkraft ist immer anwesend.

Hat die Schule bzw. haben Lehrer bei der Vorbereitung geholfen, zumal der Sportunterricht ja ausgefallen ist? Etwa mit Sportübungen per Video oder Ähnlichem?

Trainingspläne für die Ausdauer konnten sich die Schüler selbst erstellen; das haben sie auch gelernt.

Werden Prüfungsteile wegen Corona nun verändert, etwa weil ein Mannschaftssport wie Volleyball nicht ausgeübt werden kann? Müssen dafür andere praktische Leistungen gezeigt werden? Oder ersetzen theoretische Prüfungen die praktischen? Und ist da nicht eine Benachteiligung mancher Schüler impliziert, die eben in „ihrem“ Sport besonders gut sind, in der Theorie aber eher nicht?



Die Prüfungen in Mannschaftssportarten wie Volleyball dürfen nicht durchgeführt werden; stattdessen legen die Schülerinnen und Schüler eine mündliche Ersatzprüfung ab. Das ist ein Nachteil für diejenigen, die in der Praxis sehr gut und in der Theorie weniger gut sind. Allerdings sind die mündlichen Prüfungen sehr praxisorientiert, sodass gute Sportler das schaffen können.

Gibt es möglicherweise Prozentpunkte fürs Abi als „Bonusfaktor" wegen des ausgefallenen Trainings? Schließlich brauchen manche jungen Leute ja einen guten Abi-Schnitt für ihr geplantes Studium...



Ein „Bonusfaktor“ ist nicht vorgesehen. Im übrigen müssen wir uns nach der Ordnung der Abiturprüfung NRW (APO-GOST) richten, die in diesem Jahr in einigen Punkten an die Situation angepasst wurde. Für Abiturienten gab es immer schon die Möglichkeit, im Falle einer Erkrankung oder einer Verletzung nach Vorlage eines ärztlichen Attestes eine theoretische Ersatzprüfung zu leisten, die allerdings wesentlich umfangreicher war als die „Ersatzleistung“, die in diesem Jahr zu erbringen ist.

Haben das GSG in Wetter und die FHS in Herdecke eine Kooperation im Leistungskurs Sport, oder ist das Sportabi ein Alleinstellungsmerkmal des GSG?

Beide Schulen haben einen Leistungskurs Sport, da er von vielen angewählt wurde. In früheren Jahren hatten wir auch kooperative Kurse, weil die Anwahl niedriger war. Das wird in jedem Jahr neu entschieden.