Corona: Türen für erste Herdecker Schüler öffnen sich

Gymnasium und Realschule in Herdecke sind gerüstet fürs langsame Wiederhochfahren des Schulbetriebs nach der durch Corona erzwungenen Schulbetriebs: Im Schulzentrum am Bleichstein erwartet werden die angehenden Abiturienten, die FHS-Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf des Jahrgangs 9/Lernjahr 10 sowie der Abschlussjahrgang der Realschule. Zu nahe kommen sollen sich die Jungen und Mädchen nicht, auch der Abstand zu den Lehrkräften ist organisiert.

Damit sämtliche Hygienevorgaben eingehalten sind, hat die Stadt am Dienstagmorgen noch Spender für Desinfektionsmittel in der Realschule angebracht.

Klassen werden aufgeteilt

106 Schülerinnen und Schüler gehen in die aktuelle Q2 der Friedrich-Harkort-Schule in Herdecke. Wie viele von ihnen tatsächlich am Donnerstag erscheinen, ist offen: „Die Wahrnehmung der Lernangebote ist freiwillig“, weiß Schulleiter Andreas Joksch. 62 Schülerinnen und Schüler gehen normalerweise in die drei zehnten Klassen an der Realschule. „Wir teilen die Klassen auf“, kündigt Anke Lohscheidt aus der Schulleitung an: In sechs Lerngruppen werden sie zunächst unterrichtet. „Theoretisch ist das Kollegium vollständig“, sagt Anke Lohscheidt. Praktisch werden aber nur rund zwei Drittel der Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich in der Schule zur Verfügung stehen: Ein Drittel ist altersbedingt oder wegen einer Vorerkrankung geschützt. Auch Andreas Joksch weiß, dass ein Teil seiner Kolleginnen und Kollegen zu den Risikogruppen zählt. „Allerdings werden diese alternativ zum Präsenzunterricht das ,Lernen auf Distanz‘ fortsetzen und auch Videokonferenzen mit den Schülerinnen und Schülern der Q2 durchführen“, so der Schulleiter. Die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe bedeute ja nur, dass in der Schule kein Präsenzunterricht abgehalten werden könne.

In Sachen Hygiene hat sich schon viel vor der Entscheidung der Politik getan, den Schulbetrieb in dieser Woche wieder hoch zu fahren. So hat eine Grundreinigung der Friedrich-Harkort-Schule bereits in den Osterferien stattgefunden. „Flüssigseife und Einmalpapier ist für den Toilettenbereich der nächsten Monate gesichert“, heißt es aus Gymnasium und Realschule. Hygiene-Regeln in Corona-Zeiten sollen ab Donnerstag aber auch mit den Schülerinnen und Schülern besprochen werden.

Mindestabstand kein Problem

Die Aufspaltung der Klassen und Kurse lässt den Mindestabstand nicht zum Problem werden. Zumindest vorerst nicht. „Wenn die Zehner alleine da sind, geht das“, sagt Anke Lohscheidt, und auch Andreas Joksch sieht kein Problem, „so lange nur ein bis zwei Jahrgangsstufen im Haus sind.“ An der FHS ist außerdem geregelt, dass der Zugang zu den Obergeschossen nur über das Haupttreppenhaus führen wird und der Ausgang nur über die Nebentreppenhäuser.

Auch der nötige Abstand zwischen den Lehrenden und den Schülern sei einzuhalten, versichert Anke Lohscheidt. Ein Mundschutz sei daher nicht nötig. In einem Schreiben an die Zehntklässler vor der Rückkehr in die Schulbank hat sie die Jungen und Mädchen um diese Maßnahme zum Schutz der Anderen aber trotzdem gebeten.