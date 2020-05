Corona und Reparatur: Viele Probleme im Freibad in Herdecke

Kürzlich erfuhren die heimischen Politiker erneut von der Verwaltung, wie kompliziert eine Öffnung des städtischen Freibads in diesem Jahr sei. Das liege einerseits an den Corona-Vorgaben, andererseits auch an der reparaturanfälligen Anlage am Bleichstein. Klar ist: Der gewohnte Startschuss rund um Pfingsten fällt 2020 ins Wasser.

Beigeordneter Dieter Joachimi begann seine Erläuterung mit einer erfreulichen Nachricht, da die Stadtverwaltung zwei offene Personalstellen im Zusammenhang mit dem Freibad wohl besetzen kann. Offen sei, wer an der Kasse sitze. Doch dann berichtete Claudia Schulte, bei der Stadt für die Bauunterhaltung zuständig, von den gravierenden Problemen. Während die Fliesenarbeiten bis Ende Mai abgeschlossen werden könnten, habe sich keine Firma zur dringend benötigten Reparatur der Filteranlage gemeldet. „Daher werden wir diesbezüglich die Gewerke aufteilen und hoffen, dass wir für Einzelmaßnahmen jemanden finden.“ Mittlerweile habe ein Betrieb zugesagt, den Sand aus der Anlage zu entfernen. Doch die technischen und entscheidenden Filter-Fragen bleiben vorerst weiter unbeantwortet. Sobald die Stadt diese Spezialaufgabe vergeben habe, dauert die Ausführung dann laut Schulte ca. vier Wochen.

Vorgaben vom Ennepe-Ruhr-Kreis

Zudem skizzierte Joachimi die komplexen Corona-Vorgaben, die sich im Laufe dieser Woche nun konkretisierten. Vor einigen Stunden erhielten die Kommunen des Kreises Empfehlungen des EN-Gesundheitsamtes. Auf viereinhalb Seiten steht zum Beispiel, dass im Falle einer Freibad-Öffnung Abstandsregelungen einzuhalten seien oder dass Daten aller Besucher beim Betreten und Verlassen des Geländes erfasst sowie für vier Wochen gespeichert werden.

Die Stadt Herdecke müsse dafür ein neues System entwickeln und mit mehr Personal planen, so Joachimi. Denn im Freibad sollen sich maximal 400 Gäste aufhalten, höchstens 130 in den Becken, und das mit entsprechendem Abstand (der gelte auch für bis zu 135 Leute auf den Liegewiesen). Rutsche und Sprungturm, so die Empfehlung, bleiben geschlossen. Alle Griffe, die Besucher anfassen, seien in kurzen Intervallen zu desinfizieren. Hinzu kommen Regeln für Duschen, Umkleide, Schließschränke und angebotene Speisen des Gastronomen.

Während in Sprockhövel und Ennepetal jetzt Bäder öffnen, haben laut Joachimi Städte wie Witten oder Dortmund Bedenken. „Wir müssten auch über die Themen Aufsicht, einen zweiten Zugang oder Bahnenregulierung im Schwimmerbecken nachdenken. Der Teufel steckt im Detail“, sagte der Beigeordnete und fragte sich: „Macht das Schwimmen unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch Spaß?“

Gute Nachricht in Sachen Fördergeld

Immerhin konnte Joachimi eine gute Nachricht verkünden: Die vom Bund zugesagten Fördermittel in Höhe von 2,7 Millionen (mit zehn Prozent Eigenanteil für die Stadt) passen nach ersten Erkenntnissen zu den Herdecker Plänen. Demnach soll ein Freibad mit einer klaren Zielvorgabe nachhaltig, innovativ und barrierearm umgebaut werden, es soll sich um keine klassische Sanierung handeln. „Das wird alles noch präziser ausgeführt, wir führen dann nach der Erstellung einer Vorplanung konkretere Gespräche“, so der Beigeordnete.