Corona: Volmarsteiner Werkstatt-Mitarbeiter bauen Visiere

„Ich habe nie gedacht, dass ich in meinem Leben noch mal in eine Mangelwirtschaft komme", sagt Andreas Barth. Er hält ein Visier in der Hand - „Marke Eigenbau" der Werkstatt für behinderte Menschen, deren Leiter er ist. Die ersten 1000 Stück sind bereits verteilt an all die Mitarbeiter der Ev. Stiftung Volmarstein, die in der Altenpflege, in Behindertenwohnheimen oder ambulanten Diensten arbeiten. Vor eineinhalb Wochen war der Prototyp fertig, seitdem haben die Werkstatt-Mitarbeiter reichlich zu tun.

„Gerade wenn man mit Menschen arbeitet, die ihrer Sinne nicht ganz mächtig sind und eben auch mal spucken, sind Schutzmasken und Visiere vorgeschrieben. Masken kann man ja noch selbst anfertigen, aber die Visiere gibt es aktuell nicht zu kaufen. Und wenn doch, dann nur zu horrenden Preisen", weiß Andreas Barth.

Die Hygienebeauftragten der ESV, Reinhard Herkemeier und Rüdiger Tscheuschner, hätten ganz am Anfang den Wunsch nach solchen Visieren geäußert: „Die sagten, wir brauchen 1000 Stück. Für den ersten Ansturm ohne Exit-Strategie reicht das auch", so Andreas Barth. Würden nun aber nach und nach Einrichtungen oder etwa Schulen wieder geöffnet, dann würden wohl weitere 1000 Visiere unter anderem für Lehrer benötigt. Trotz der aktuellen Knappheit an Polycarbonatscheiben könnte Barth mit seinem Team diese Stückzahl noch produzieren. „Wir haben aber vielen externen Anfragen von Firmen deswegen auch schon Absagen erteilt."

Entwicklung und Einkauf

Die Visiere, die die Werkstatt-Mitarbeiter mitentwickelt und konstruiert haben und sie nun auch anfertigen, bestehen aus drei Teilen: einer 0,75 Millimeter dicken Polycarbonatscheibe, einem Schaumstoffstreifen für die Stirn und einem Gummiband, das mit Klettverschlüssen befestigt wird. Das Polycarbonat wird in 1,25 Meter mal 2 Meter großen Platten geliefert und muss klein geschnitten werden. „Noch während die erste Platte gesägt wurde, haben wir parallel dazu weitere gekauft. Entwicklung und Einkauf haben sich sozusagen überschnitten; es lief Hand in Hand und hat super geklappt. Die Mitarbeiter haben dann Vorrichtungen für den abgerundeten Zuschnitt der Scheiben gebaut. Dabei muss man bedenken, dass wir ja nicht gelernte Visierbauer sind", erzählt Barth. Immerhin: Die ersten Prototypen waren am 4. April fertig. „Während dessen gingen die Preise für das Material hoch; inzwischen ist es schwierig, etwas zu kriegen. Sogar schwarzes Gummiband ist kaum noch zu kriegen, so dass auch wir bei Ebay kaufen", so Barth.

Mittlerweile sei die nächste 1000er Auflage in der Produktion. „Die machen wir jetzt, und die gehen auch weg, wenn die Politik entscheidet, welche Einschränkungen gelockert werden. Allein für die Lehrer brauchen wir locker 200 Stück", so Barth weiter. Er forsche derzeit, wie und wo er an Material für weitere 1000 Visiere komme.

Unterstützung in den Wohnhäusern

Mit der Anfertigung der Visiere sei aktuell nur ein Teil der insgesamt 80 Werkstatt-Mitarbeiter beschäftigt. „Etwa zwei Drittel sind in den Wohnhäusern und unterstützen die Kollegen dort. Denn normalerweise ist da ja tagsüber niemand. Jetzt aber sind die behinderten Menschen in den Wohnhäusern. Der Rest hat Urlaub, und mit den anderen versuchen wir, die Produktion so gut es geht durchzuziehen, damit wir die Kunden nicht vergraulen", so der Werkstattleiter. Wenn die Einschränkungen gelockert würden, müsse es Arbeit für die Beschäftigten geben, denn Langeweile wäre nicht gut.

Dann hält er einen Moment inne, überlegt und fährt fort: „Die Visiere könnten auch die Beschäftigten bauen. Sie könnten die Schnüre auf Länge schneiden, Nieten einbringen, sie in Kisten verpacken und mehr. Man könnte durchaus eine Arbeitskette organisieren."