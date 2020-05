Das Gedenken kann weitergehen – auch in Wetter und Herdecke

Erster Weltkrieg 100 Jahre vorbei. Zweiter Weltkrieg vor 75 Jahren zu Ende gegangen. Die Magie der runden Jahreszahlen hat die Erinnerung angespornt und zu vielen Berichten geführt, auch hier im Lokalteil. Bald wird es wieder etwas weniger werden mit den Rückblicken auf die Kämpfe von damals, an der Front wie daheim.

Denkmale helfen dabei, auch in den Jahren zwischen dem großen Erinnern das kollektive Leid zu bedenken. Zum Ende unserer Reihe über die letzten Tage des Dritten Reiches hat die Redaktion einen Fotospaziergang über die Ehrenmale zwischen Wengern und Ende unternommen und dabei überraschend auch Menschen getroffen, die sich mit ihren persönlichen Geschichten der großen Geschichte stellen.

Blumen für den Bruder

Sonntagmorgen in Kirchende. Gerade ist ein Reiter am Eingang des Ehrenmals um die Ecke gebogen und Richtung Kallenberger Weg entschwunden. Jetzt könnte sich wieder die Ruhe über Bänke, Büsche und das hoch aufragende Mahnmal legen. Da sind Schritte zu vernehmen. Wenige Augenblicke später schon steht Marianne Holz mit ihren Lilien vor der großen Gedenkplatte am Fuße des gemauerten Monuments und legt ihre Blumen ab. Wegen ihres ältesten Bruders steht sie hier. Und nicht nur wegen ihm.

Das Ehrenmal am Ehrenmalweg in Alt-Wetter. Foto: Klaus Görzel

18 Jahre alt war Wilhelm Theuerkauf, als sich in einem Kriegslazarett in Schlesien jede Spur von ihm verlor. Zur Erinnung an ihn kommt die 81-Jährige regelmäßig zum Ehrenmal am Kirchender Dorfweg und denkt dann auch an den zweiten Bruder, der im Krieg geblieben ist wie auch der Vater. Nur der damals 16-jährige Bruder hat das Ende des Dritten Reiches vor 75 Jahren überlebt. Für Marianne Holz sind das geübte Schritte, aber wohl auch schwere.

Soldat auf hohem Sockel

In Wengern hat das Denkmal für die Gefallenen der letzten beiden großen Kriege etwas Martialisches. Als ginge es gleich in die nächste Schlacht, schreitet da ein Soldat auf hohem Sockel mit der Fahne in der Hand zu neuen Taten. Und in seinem Schatten sitzt eine Familie, lässt sich das Eis von der nahen Eisdiele schmecken, und die Eltern freuen sich daran, dass die Kleine schon alleine mit ihrem Rad eine Runde um das Mahnmal machen kann. Mehrere Bänke laden zum Innehalten ein. Immerhin diese eine ist besetzt.

Bänke zum Innehalten

Das gilt auch für eine der Bänke am Ehrenmal Goethestraße in Herdecke. Sie ist zunächst einmal besetzt mit zwei Flaschen Bier. Weil sie schon am frühen Morgen hier stehen, kann es gut sein, dass der Mann neben ihnen auch schon ein wenig länger dieses Plätzchen ausgewählt hat. Das Ehrenmal liegt auf halber Strecke zwischen Nacken und Herdecker Innenstadt, und so gibt es immer mal wieder einen Spaziergänger oder eine junge Familie oder einen Rollstuhlfahrer, die auf dem Bürgersteig der Goethestraße oder direkt am Ehrenmal vorbei ihrer Wege ziehen.

Gepflegte Szenerie

Das Ehrenmal am Ehrenmalweg in Alt-Wetter dagegen ist fern ab von jedem Verkehrsfluss, sei es ein Bus wie die Linie 519 auf dem Weg zum Nacken oder eine Vielzahl von Fußgängern. Zwar lockt hier den Schildern nach nicht nur das Ehrenmal, sondern auch ein Aussichtspunkt. Und so frei die Sicht über den See zum Cunokraftwerk und zu Dörken und nach Herdecke rauf auch sein mag, hier ist es an diesem Sonntag super ruhig. Immerhin, das Dach des Ehrenmals, das im Kranz immer mal wieder brüchig war, weist derzeit keine Mängel auf. Die Szenerie wirkt gepflegt, wenn auch durch den Schotterplatz ein wenig öd.

Weit angelegt ist auch das Ehrenmal am Burgberg in Volmarstein. Mehrere Durchlässe führen Blick und Schritt durch eine runde Hecke zum steinernen Mahnmal, das an die „tapferen Söhne Volmarsteins“ erinnert, die fern der Heimat den Soldatentod starben. Das klingt aus dem Abstand der Jahre sehr pathetisch und wird doch nur wenige Meter weiter zu einer anschaulichen wie traurigen Botschaft.

Touristin tief beeindruckt

Auf nebeneinander gehängten zehn Plexiglasplatten stehen die Namen der Volmarsteiner, die zwischen 1939 und 1945 für Vaterland und Führer gestorben sind. Eine Sonntagstouristin mit Rucksack geht dicht an die Tafeln, studiert sie und zeigt sich tief beeindruckt: „Manche Familiennamen stehen da ja drei Mal oder vier Mal untereinander. Was das die Familien getroffen haben muss!“ Die Probe aufs Exempel ist schnell gemacht: Stoltenhoff, Helmut (23) steht über Stoltenhoff, Herbert (18) und Stoltenhoff, Wilhelm (33).

In Essen ist die Ausflüglerin an diesem Morgen aufgebrochen. Zur Burg Volmarstein hat sie ihr Wanderführer gelockt. Und dann stand sie plötzlich unterhalb der Burgruine vor einer Öffnung in der Hecke. „Ich lasse mich treiben“, sagt sie, von der Neugierde gelenkt an diese Stätte des Gedenkens an Gefallene. Vor 100 Jahren sind sie gestorben, vor 75 Jahren. Und schon bald werden es mehr Tage und Jahre sein.