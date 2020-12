Kirche Das ist Weihnachten los in den Kirchen in Wetter und Herdecke auch ohne Gottesdienste

Nicht alle Vorbereitung ist für die Katz: Auch wenn es in Wetter und Herdecke in den evangelischen Gotteshäusern keine Präsenzgottesdienste gibt, passiert viel.

Wochenlang wurde in den Gemeindegremien überlegt und vorbereitet. Jetzt gibt es in Wetter und Herdecke wie in ganz Westfalen keine Präsenzgottesdienste über Weihnachten. Gerade in der Corona-Zeit sollen die Menschen aber nicht alleine gelassen werden. Daher haben viele Gemeinden ein Angebot gemacht, für das man nicht unbedingt in die Kirche kommen muss. Hier eine Übersicht:

Volmarstein:

Weihnachtsgottesdienst-Onlineangebot ab Heiligabend, 14 Uhr, auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.ev-kirche-volmarstein.de):

musikalischer Weihnachtsgottesdienst aus der Dorfkirche Volmarstein

„Gottesdienst für kleine Leute“ (Familien und Kinder) aus der Christuskirche

„Vespergottesdienst zur Heiligen Nacht“ (ein Predigtgottesdienst unter Mitwirkung der Chöre und Musiker des 2. Pfarrbezirks)

„Die weihnachtliche Schnitzeljagd“ für Familie mit Kinder (Autorin Svenja Meissner

An den Weihnachtstagen und zur Jahreswende werden außerdem regelmäßig Video-Andachten und Download-Predigten (pdf) im Bereich Christuskirche auf die Homepage gestellt.

Wetter:

Weihnachtsgottesdienst-Onlineangebot ab Heiligabend auf der gemeinsamen Homepage von lutherischer und reformierter Gemeinde (http://www.evangelische-kirchengemeinden-altwetter.de) und auf YouTube:

an Heiligabend kürzerer Gottesdienst, bei dem Vikar Hülsken an ein Stabpuppenspiel anknüpft, das einige Kindergottesdienstkinder vorbereitet haben und von einigen Kindern mitgestaltete Familienchristvesper zum Thema „Weihnachtsbräuche".

am ersten Weihnachtstag Ansprache mit Bezug auf Impuls der Konfirmand*innen.

zum Jahreswechsel Impuls von Pfarrer Hanchrist Grote

Herdecke:

Auf der Homepage der Kirchengemeinde wird es ein digitales Angebot mit Krippenspielvideos, Impulsen und Musik geben (www.kirche-herdecke.ekvw.de).

Herdecke-Ende:

Onlinegottesdienste aus der Dorfkirche an Heiligabend und zum Jahreswechsel auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.ev-kirche-ende.de):

Gottesdienst zum Heiligabend für kleine Kinder mit der Kirchenmaus

Gottesdienst zum Heiligabend für Erwachsene

Anspiel der Ev. Jugend Herdecke

Schnitzel-Jagd mit Gottesdienstelementen für Familien mit Kindern

Außerdem gibt es eine Andacht für Zuhause im Briefumschlag. Dieser kann am 23. Dezember bis 17 und 19 Uhr in drive-in-Art vor dem Gemeindehaus mitgenommen werden.

Für die Sonntage im neuen Jahr wird es im Lockdown einen Impuls oder Kurzgottesdienst auf unserer Homepage geben.

Präsenzgottesdienste soll es keine geben, aber die Gotteshäuser bleiben nicht alle verschlossen. "Offene Kirchen" gibt es in Wetter, Herdecke und in Volmarstein

Offene Kirchen:

Dorfkirche Volmarstein:

Heiligabend von 14 bis 17 Uhr

1. und 2. Weihnachtstag von 14 bis 16 Uhr

Christuskirche

Heiligabend von 14 bis 18 Uhr

Lutherkirche Wetter:

In der Lutherkirche in Wetter wird es an Heiligabend und den Weihnachtstagen keine offene Kirche geben. Stattdessen bieten die Gemeinden (luth. und ref.) die Gelegenheit zu einem stillen Gebet an der Krippe, die sich im Außenbereich neben der Lutherkirche befindet.

Dienstag, 29. Dezember, ist die Kirche von 10 bis 13 Uhr für ein stilles Gebet geöffnet

Ender Dorfkirche:

1. Weihnachtstag von 8 bis 12 Uhr

2. Weihnachtstag von 8 bis 12 Uhr

27. Dezember von 10 bis 12 Uhr

28. Dezember bis 10. Januar von 9 bis 15 Uhr

Ev. Stiftskirche St. Marien (dort gibt es die Krippe, den Weihnachtsbaum, das Friedenslicht zum Mitnehmen, „Weihnachten aus der Tüte“):

Heilig Abend von 12 bis 18 und von 22 bis 23 Uhr

1. und 2. Weihnachtstag, 27. Dezember, 1. Januar und 3. Januar von jeweils 14 bis 17 Uhr

Für alle Kirchen gilt:

Es bestehen die bekannten Regeln zur Maskenpflicht, Desinfektion und zum Abstand. Es darf sich nur eine sehr kleine Anzahl Besucher*innen gleichzeitig in den Kirchen aufhalten (hierzu die Info der einzelnen Kirchengemeinden beachten)