Das Osterfest in den Gemeinden in Herdecke und Wetter

Herdecke/Wetter. Die Kirchengemeinden in Wetter und Herdecke müssen zu Ostern improvisieren. Öffentliche Gottesdienste gibt es an den Feiertagen nicht.

Osterfeuer, Ostergottesdienste, ein gemeinsames Eiersuchen und große Familienzusammenkünfte fallen in diesem Jahr aus. Die Maßnahmen dieser Zeit machen auch vor alljährlichen traditionellen Veranstaltungen nicht Halt. Improvisation ist gefragt.

Stiftskirche

Darum haben sich die Evangelischen Kirchengemeinden in Herdecke und Wetter andere, neue Angebote überlegt. Am Ostersonntag von 6 bis 12 Uhr gibt es an der Dorfkirche in Ende, der Ev. Stiftskirche St. Marien in Herdecke, der Lutherkirche in Wetter, der Christuskirche in Grundschöttel und der Dorfkirche in Volmarstein die Möglichkeit, ein Osterlicht anzuzünden und mit nach Hause zu nehmen. Der gesamte Kirchenkreis Hagen beteiligt sich an dieser Aktion. Das Licht des Lebens soll auf diese Weise auch in der Corona-Zeit zu den Menschen nach Hause kommen. Des Weiteren gibt es in der Osterzeit folgende Angebote:

Kirchengemeinde Herdecke

Die Evangelische Kirchengemeinde Herdecke gibt einen Osterbrief mit Andachten zu Karfreitag und Ostern heraus. Dieser kann auf der Internetseite (www.ev-kirche-herdecke.de) gelesen, über das Gemeindebüro (02330-3136) oder die Pfarrer (Pfrn. Meyer: 02330-3320; Pfr. Gerdom: 02330-2263) bestellt werden, oder ab Gründonnerstag (9.4.) 20 Uhr an der Ev. Stiftskirche St. Marien mitgenommen werden. Die Andachten können auch per Telefon unter der kostenlosen Nummer 02330-8488725 angehört werden. Am Ostersonntag können neben den Osterlichtern auch Segenskarten an der Stiftskirche mitgenommen werden.

Kirchengemeinde Ende

Die Evangelische Kirchengemeinde Ende bietet auf ihrer Internetseite (www.ev-kirche-ende.de) Videoandachten zu Karfreitag und Ostersonntag an. Neben den Osterlichtern kann man sich am Ostersonntag an der Dorfkirche Segenssteine mit nach Hause nehmen.

Christuskirche

An der Christuskirche in Grundschöttel kann man sich zu Ostern einen Segensgruß „pflücken“. Menschen aus der Gemeinde haben in den letzten Wochen individuelle Wünsche im Postkartenformat gestaltet, die gerne mitgenommen werden dürfen. Außerdem gibt es zu den Feiertagen Videoandachten, die auf der Homepage (www.evkg-volmarstein.de) zur Verfügung gestellt werden.

Dorfkirche Volmarstein

Aus der Dorfkirche Volmarstein kann man ebenfalls am Ostersonntag einen Gottesdienst sehen. Ulrike Basteck spielt Orgel. (www.evkg-volmarstein.de). Außerdem feiert die Dorfkirchengemeinde um 11 Uhr „Gottesdienst zu Hause“. Eine kleine Liturgie,mit Gebeten und einer kurzen Predigt kann per Mail bestellt werden (gemeindebuero@ev-kirche-volmarstein.de).

Lutherkirche

An der Lutherkirche in Wetter gibt es neben den Osterlichtern auch einen Ostergruß zum Mitnehmen. Andachten zu den Feiertagen können auf der Homepage (www.luthergemeinde-wetter.de) gelesen werden. Wer keinen Internetzugang hat, darf die Texte auch in Papierform bei der Kirchengemeinde bestellen (02335-5205).

Kirchengemeinde Wengern

Die Kirchengemeinde Wengern bietet Andachten auch zu Gründonnerstag mit Abendmahl, Karfreitag und Ostersonntag in einer sogenannten Soundcloud an. Der Link ist auf der Homepage ev-kirche-wengern.de zu finden. Ostersonntag werden von 9.30 bis 9.45 Uhr die Glocken läuten. Außerdem stellt die Gemeinde Sonntag für alle Osterspaziergänger vor der Kirche Kerzen zum Mitnehmen hin. Osterlicht to go. Das Osterlicht wird von 10 bis 12 Uhr draußen stehen, so dass man auch eine Kerze entzünden kann. Später werden nur noch die Kerzen zum Mitnehmen bereitstehen.

Neuapostolische Kirche

Die Neuapostolische Kirche mit ihren Gemeinden in Wetter, Wengern und Herdecke wird wieder besondere Gottesdienste in Form des Videogottesdienstes oder als Telefonübertragung erleben. Die Gottesdienste werden dabei in verschiedene Sprachen übersetzt. Zu Karfreitag stehen drei parallele Live-Streams auf dem YouTube-Kanal der Neuapostolischen Kirche Westdeutschland zur Verfügung: In Deutsch, einer mit Übersetzung in Englisch sowie ein Stream für Gebärdensprache. Der Gottesdienst mit portugiesischer Übersetzung wird über den YouTube-Kanal der Neuapostolischen Kirche Portugal „Igreja Nova Apostólica“ gesendet.

Zum Osterfest gibt es sogar eine weltweite Übertragung. Der Stammapostel Jean Luc Schneider, für die kirchliche Gesamtleitung weltweit verantwortlich, wird den Ostergottesdienst durchführen. Er möchte sich in der aktuell besondere Lage an die Mitglieder weltweit wenden: „Mir ist es wichtig, dass die Gläubigen trotz allem die Möglichkeit haben, das Osterfest in der Gemeinschaft zu feiern“, betont der Stammapostel. Der Stammapostel wird den Gottesdienst in Deutsch halten und dabei satzweise ins Englische übersetzt. Weitere Dolmetscher kümmern sich in abgetrennten Kabinen um die Sprachen Französisch, Portugiesisch, Spanisch und um die Gebärdensprache. Auch dieser Gottesdienst wird über den YouTube Kanal, erreichbar auch über videogottesdienst.nak-west.de, ausgestrahlt. Für alle Gottesdienste wird auch eine Telefonübertragung für alle angeboten, die nicht die technische Möglichkeit haben, den Videogottesdienst zu empfangen. Bei der Einwahl können je nach eigenem Tarif Gebühren anfallen (Tel.: 069/50609805).

PV an den Ruhrseen

Am kommenden Sonntag feiert der Pastoralverbund die Auferstehung des Herrn. Die Feiern des letzten Abendmahles, die Liturgie des Karfreitags und die Feier der Auferstehung aus dem Paderborner Dom können Interessierte live anschauen. Auf der Seite des Pastoralverbunds befindet sich ein Feld zum Erzbistum Paderborn. Am Ostersonntag können die Gemeindeglieder die Gemeinde über die Homepage sehen (pv-andenruhrseen.de). Dann werden die gesegneten Zweige des Palmsonntags in den geöffneten Turmräumen von St. Peter und Paul und St. Philippus und Jacobus, sowie vor den Eingängen von St. Elisabeth und St. Urban ausliegen. Dort können Osterkerzen gegen eine Spende erworben werden.

Ruhrkirche

Die Ruhrkirche selbst bietet keine Gottesdienste momentan an, verweist aber auf ihrer Internetseite ruhrkirche.com auf die Angebote anderer freikirchlichen Gemeinden.