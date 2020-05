Das Waldsterben in Wetter schreitet voran

Als Maximilian Bremes auf das Ende seines Lageberichts über den Zustand des Waldes in Wetter zusteuerte, fasste er seine Ausführungen kompakt zusammen: „Keine schönen Nachrichten“ habe er den Mitgliedern des Umwelt- und Verkehrsausschusses verkündet. Die zentralen Schlagworte lauteten Trockenheit, Borkenkäfer und Absterben. All das veranschaulichte der Förster vom Landesbetrieb Wald und Holz mit verschiedenen Fotos.

„Hitze und fehlendes Wasser sorgten in den den Jahren 2018/19 bei den Bäumen für eine Schwächung der Abwehrkräfte sowie eine Massenvermehrung der Schadinsekten“, sagte Maximilian Bremes einleitend. Um dann gleich auf die Auswirkungen zu sprechen zu kommen: „Alle Fichtenbestände im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis sind vom Borkenkäfer befallen.“ Auf Bildern konnten die Politiker sehen, wie sich das daraus entstehende Totholz bereits im Sauerland oder auch am Freilichtmuseum Hagen verbreitet. „Auch hier werden alle Fichtenbestände in den nächsten ein, zwei Jahren absterben.“ Es gebe kein Gegenmittel, allenfalls könnten Waldbauern noch rechtzeitig etwas „ernten“.

Nadel- und Laubbäume betroffen

Die Ausbreitung der Schädlinge in solch einer Dimension habe es in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben. Und das betreffe sowohl Nadel- wie auch Laubbäume. Auch Lärchen müssten mit Schädlingen, teilweise dem Borkenkäfer sowie dem „Trockenstress“, klar kommen. Altbuchen beispielsweise befinden sich in einer Art Vorstufe des Absterbens. „Auch bei denen dürfte es oft nur noch ein, zwei Jahre dauern“, so der Förster, zu dessen Zuständigkeitsgebiet Wetter zählt. Der Landesbetrieb werte Satellitenbilder aus. Erkenntnis: Auch in der Harkortstadt, etwa an der Wengerner Mühle oder an der Stadtgrenze zu Gevelsberg, sei der Fichtenbestand nicht mehr vital.

Zudem sehe es an Steilhängen wie unterhalb des Harkortturms schlecht aus, erfuhr Norbert Klauke von den Grünen nach seiner Anfrage zu den „vielen braunen Stellen dort“. Bremes: „Dort sind vereinzelt, aber doch flächendeckend Laubbäume wie Buchen abgestorben.“ Entsprechende Gefahren durch herabfallende Äste oder umkippende Stämme würden immer wieder zum Thema. Auch die Waldränder in Straßennähe bescheren Verantwortlichen demnach viel Arbeit im Sinne der Verkehrssicherheit.

Die heimische Buche gilt zudem als dominant und dränge andere Arten zurück. Eine entsprechende Durchforstung zur Stärkung des Mischbestands dauere zwischen fünf und zehn Jahren. Was also tun? Verstärkt pflegen? Vermehrt Bäume aus dem südeuropäischen Raum anpflanzen? „Damit haben wir hier keine Erfahrung“, so der Fachmann von Wald und Holz. Bei manchen Ernten habe sich gezeigt, dass sich durch die Trockenheit kaum mehr Harz bilden könne und die Käfer somit leichtes Spiel hätten. Die übergeordnete Forstverwaltung lasse sich beraten, wie sie auf die Folgen des Klimawandels reagieren könne. Diese Erkenntnisse gebe sie auch an Privatbesitzer weiter.

Auswirkungen für Kletterwald

Rosi Wolf-Laberenz (SPD) fragte schlussfolgernd, welche Auswirkungen all das für den Kletterwald haben könnte. „Für den fällt die Prognose aus meiner Sicht nicht rosig aus, Gefahren sind dort nicht auszuschließen“, antwortete Maximilian Bremes und relativierte, dass der Betreiber auf dem Gelände am Harkortberg aufmerksam Totholz rechtzeitig beseitige. „Die Verantwortlichen wissen aber, dass man die dort stehenden Bäume nicht wässern kann.“ Die Trockenheit wirke sich vor allem bei alten Stämmen mit gigantischen Wurzeln aus. Das hänge auch vom Standort ab, wobei: „Die Fichte stirbt unabhängig davon, wo sie steht. Die hat unter 600 Metern keine Zukunft.“ Das führe zu Konsequenzen im Ökosystem und bei der Artenvielfalt: „Viele Waldameisen werden verschwinden.“

Nach all den Schreckensnachrichten wagte der Förster einen allgemeinen Ausblick. „Die Wälder werden überleben, aber künftig anders aussehen.“ Der Landesbetrieb könne und wolle das begleiten bzw. beeinflussen. Etwa über Förderanreize für Privatbesitzer, die laut Forstgesetz auf ihren Grundstücken ansonsten fast komplett freie Hand in Sachen Baumauswahl haben. Strengere Regeln und Festsetzungen gelten in den wenigen Naturschutzgebieten hier im Kreis. Als Ziel der generellen Bemühungen gab Bremes artenreiche Laubmischwälder zur dauerhaften Anpassung an den Klimawandel aus. Das sei aus Kostengründen und wegen der Verfügbarkeit neuer Pflanzen aber kein einfaches Unterfangen.