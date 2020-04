Das Warten am Herdecker Sonnenstein geht weiter

Herdecke. Verzögerungen hat es ohnehin am Sonnenstein schon genug gegeben. Jetzt kommen noch die Auswirkungen von Covid-19 hinzu.

Die Arbeiten von DONETZ im Bereich der Straßen Am Sonnenstein und Ruhrblick in Herdecke sollten eigentlich Anfang Dezember bereits beendet sein. Jetzt ist von einem Abschluss Ende Mai die Rede.

DONETZ erneuert am Sonnenstein eine Wasserleitung aus dem Jahr 1954. Erneuert wird auch die Wasserverteilung einschließlich der Netzanschlüsse zwischen Gildenweg und Ruhrblick, so die Auskunft von DEW21, dem Wasserlieferanten für Herdecke. Die Bauarbeiten haben im vorigen Sommer begonnen. Die Straßen „Am Sonnenstein“ sowie der Beginn der Straße „Auf dem Brennen“ und der Ruhrhöhenweg sind oder waren dafür gesperrt. Anwohner berichten auch von Beeinträchtigungen an der Vinkenbergstraße und der Habigstraße.

Der Anliegerverkehr war während der gesamten Bauzeit sichergestellt, heißt es bei DEW21. Auch eine Umleitung ist ausgeschildert. Von der Sperrung betroffen ist auch die Busline 553. Von Wetter kommend, fährt sie wie gewohnt die Haltestelle „Hengsteysee“ an. Danach beginnt die Umleitung: Auf dem Weg der Linie 555 fährt sie den Weg über die Zeppelinstraße den Berg hinauf. Mehrere Haltestellen werden dadurch nicht angefahren. Für ältere Fahrgäste ist der weitere Weg mitunter ein Problem.

Warum konnte der im Sommer in Aussicht gestellte Fertigstellungstermin 9. Dezember nicht gehalten werden? „Im Zuge der Bauarbeiten hat sich herausgestellt, dass die Leitung tiefer als ursprünglich geplant gelegt werden musste“, heißt es bei dem Dortmunder Versorgungsunternehmen auf Nachfrage. Die dazu nötigen Mehrarbeiten hätten zu einer Verlängerung geführt. Zusätzlich habe sich die Stadt Herdecke entschlossen, die Oberfläche der Straße in der gesamten Breite zu sanieren und nicht wie zunächst geplant nur im Bereich der Bauarbeiten.

Schließlich haben die Temperaturen den Straßenbauern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für die Oberfläche der Fahrbahn gibt es Mindesttemperaturen. Die Frostgefahr war zu hoch. Schließlich führt Covid-19 dazu, dass die Pläne noch einmal umgearbeitet werden mussten. Das zuständige Ingenieur-Büro habe die Endarbeiten „auch zum Schutz der Mitarbeiter vor Ort konzeptionell neu aufgestellt“, heißt es bei DEW21. Im Klartext: Auch bei den Bauarbeiten gelten Mindestabstände. Wo bisher nebeneinander her gearbeitet werden konnte, ist jetzt ein zeitliches Hintereinander nötig.

Jetzt soll es an den vier Wochenenden direkt nach Ostern weitergehen. Die betroffenen Abschnitte werden dann komplett gesperrt. Für die Anlieger soll es Extra-Infos geben. Ist die Fahrbahn fertig, müssen noch die Kanaldeckel und die Versorgerkappen saniert werden, so die Ankündigung. Die Arbeiten an den eigentlichen Wasserleitungen seien bereits abgeschlossen. Jetzt soll Ende Mai alles fertig sein.