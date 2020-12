Das Weihnachtswunder von Volmarstein steht auf zwei Beinen

Volmarstein Wegen eines Tumors mussten Christina in der Klinik Volmarstein Muskeln aus dem Bein genommen werden. Trotzdem kann sie wieder laufen.

Stolz zeigt Jörg Wendland das kurze Video auf seinem Handy. Darauf zu sehen ist seine Tochter Christina. Die junge Frau tastet sich vorsichtig an einer Wand entlang, bevor sie loslässt und einige Schritte selbstständig läuft. Ein echtes Wunder, wenn man die Vorgeschichte kennt.

Christina leidet von Geburt an unter Neurofibromatose. Das ist eine Krankheit, die genetisch bedingt und daher nicht heilbar ist. Dabei können sich Tumore bilden, die zumeist gutartig sind. Von einem dieser harmlosen Knubbel gingen ihr Vater und sie ebenso wie die Ärzte aus, als im August eine Biopsie von einem Tumor am Oberschenkel genommen wurde. Am 1. September wurde Christina operiert, doch der Pathologe stellte fest: Der Tumor ist bösartig und wächst sehr schnell. „Der Tumor hatte die Größe einer Melone und nahm die Hälfte des Beins ein“, erinnert sich Prof. Dr. Carsten Gebert, Chefarzt der Tumororthopädie und Revisionschirurgie in der Klinik Volmarstein. Eigentlich wird bei einem solchen Befund das Bein amputiert. „Das wäre sicherer gewesen, aber nach Rücksprache mit Christina und ihrem Vater habe ich eine Nacht darüber geschlafen und dann entschieden, dass wir es anders versuchen“, so der Mediziner.

Gebert operierte die junge Frau noch einmal. Dabei entfernte er nicht nur den Tumor, sondern auch große Teile der Beinmuskulatur. „Nur der Streckapparat und die Hauptschlagader sind noch im Bein. Das bedeutet, dass sie keine Rückmeldung an die Nerven über die Tiefensensibilität mehr hat“, erläutert er. Das bedeutet: Christina hat keinen Halt mehr im Bein. Dafür hat die junge Frau aber etwas anderes: einen eisernen Willen. Sie kämpft und kann bereits einen Monat nach der schweren Operation trotz fehlender Muskel wieder stehen und ihre ersten noch gestützten Schritte machen. Für den Vater, Jörg Wendland, ein Wunder, das aber nicht von ungefähr kommt, wie er vermutet.

Denn er war gemeinsam mit seiner Tochter Christina in der Gebetsstätte Heede. In dem kleinen Dorf sei 1937 die Jungfrau Maria einigen Kindern erschienen und habe dort, so die Erzählung, schlimme Dinge prophezeit, die sich im Zweiten Weltkrieg bewahrheiteten. Maria habe sich den Kindern damals als „Königin des Weltalls und als Königin der Armen Seelen“ vorgestellt. Ein Grund, warum dort heute noch Gebetsanliegen vorgetragen werden.

So auch von Jörg Wendland und seiner Tochter Christina. „Wir haben dort diese Kerzen angezündet. Es war windig und es hat geregnet. Wir hatten keinen Schutz und trotzdem sind sie nicht ausgegangen“, sagt Wendland und zeigt die langen weißen Stabkerzen. Und eine Begegnungen vor Ort hat ihn tief beeindruckt. „Die Kaffeehausbesitzerin aus dem Dorf ist auf uns aufmerksam geworden und hat uns zu sich eingeladen. Sie ist eine Urenkelin der Kinder, denen damals Maria erschienen ist“, berichtet er. Die Frau habe ihn und Christina in einen Raum geführt. „Dort ist 1978 ihre Urgroßmutter verstorben. Man konnte noch den Abdruck im Kissen sehen, wo sie lag. Als ich fragte, wer dort saubermachen würde, antwortete sie, dass der Raum seit dem Tod der Großmutter unberührt sei“, berichtet Wendland. „Die Atmosphäre in dem Raum war unbeschreiblich. Auch dort haben Christina und ich gebetet“, erzählt er.

Tief beeindruckt von diesen Erfahrungen ist er sich sicher: „Ich bin kein tiefreligiöser Mensch, aber nachdem auf dem MRT vier Wochen nach der Operationen kein Tumor mehr zu erkennen ist, glaube ich, dass sich die Kenntnisse dieses Professors“, er deutet in Richtung Gerbert, „mit den himmlischen Mächten vereint haben.“

Christina hat die Operation gut überstanden und kämpft sich auf ihre Beine zurück. 29 Termine zur Bestrahlung stehen an. Auch an Heiligabend wird sie dorthin müssen. Anschließend stehen in den ersten zwei Jahren alle drei Monate Untersuchungen an. „Dann müssen Herz und Lunge überprüft werden, um sicher zu gehen, dass sich keine Metastasen gebildet haben“, erklärt der Chefarzt. Und auch danach heißt es einmal im Jahr beim Arzt vorstellig werden. Für Christina und ihren Vater kein Problem, denn die junge Frau hat ein großes Ziel: „Sie will vom Parkplatz aus selbst in die Klinik gehen und Dr. Gebert die Hand schütteln“, berichtet Jörg Wendland. Doch erstmal heißt es jetzt für Vater und Tochter gemeinsam Weihnachten zu feiern. Nach den vielen schlaflosen Nächten der vergangenen Monate wird es ein ruhiges und besinnliches Fest – auch dank dem Team der Klinik Volmarstein.