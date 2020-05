Der GVS in Herdecke ist raus aus den Zahlungsschwierigkeiten

Beinahe fünf Jahre nach dem ersten Bekanntwerden von finanziellen Problemen kann der Gemeinnützigen Verein für Sozialeinrichtungen (GVS) in Herdecke einen Schlussstrich ziehen. Das Insolvenzverfahren ist beendet. „Wir fangen als GVS 2.0 an“, sagt Dr. Lars Heismann, Justiziar der Stadt und nebenamtlich Geschäftsführer des GVS. „Es waren schwere Jahre“, pflichtet ihm Susanne Kipper als geschäftsführender Vorstand bei, „aber sie sind auch positiver ausgegangen als anfangs gedacht.“

Der GVS war über Jahrzehnte eine feste Größe in Herdecke im Bereich von Altenpflegeeinrichtungen und Kindergärten. Geblieben sind der Betrieb der Kindertagesstätten und der Erziehungs- und Familienberatungsstelle mit knapp hundert Beschäftigten. Die Altenheime und Seniorendienste gingen an den Heim-Betreiber Convivo, der auch alle Beschäftigten übernahm. Weit über 200 waren es. Grundstücke wurden verkauft. Die Kindergartengrundstücke übernahm die HGWG und vermietet sie nun an den GVS. Der Bereich Verwaltung und Technik schrumpfte von rund 20 Mitarbeitenden auf eine Handvoll. Besonders Letzteres war für Susanne Kipper „sehr schmerzlich“, selbst wenn nahezu alle Beschäftigten neue Arbeit gefunden hätten.

Im Jahr 2015 war die finanzielle Schieflage offenbar geworden. Ursache war ein großer Sanierungsstau im Altenheim an der Goethestraße. Gefordert war vom Gesetzgeber ein viel höherer Anteil von Einzelzimmern. Die Uhr lief. Hinzu kamen Anlaufschwierigkeiten beim neuen Seniorenheim im Quartier Ruhraue. Als das Weihnachtsgeld 2016 nicht mehr gesichert war, begab sich der GVS unter einen sogenannten „Schutzschirm“, darauf folgte im Februar 2017 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, das im September 2017 in ein reguläres Insolvenzverfahren überging.

Sechs Kindertagesstätten hatte und hat der GVS in Herdecke. Hinzu gekommen ist im letzten Jahr die Tagesgroßpflege „Eulennest“. Aber noch in diesem Jahr soll der GVS wachsen: An der Goethestraße geht eine neue Tagesstätte mit vier Gruppen an den Start. Die letzten Stellen werden gerade besetzt. Damit dürfte der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Stadt noch nicht gedeckt sein. Will der GVS weiter wachsen? „Was machbar ist, wird gemacht“, gibt Susanne Kipper zur Antwort, die Stadt könne sich auf den GVS als Ansprechpartner bei der Kinderbetreuung verlassen.

Zustimmung des Vereins steht aus

Die Mitarbeiter, Vereinsgremien und wichtigsten Geschäftspartner sind in einem Schreiben über den Abschluss des Verfahrens informiert worden, darin enthalten ein ausdrücklicher Dank für den Einsatz und fürs Dabeibleiben. Susanne Kipper, ehrenamtlich als Vorstand in all der Zeit tätig, zeigt sich unter dem Strich „zufrieden mit dem Ausgang des Insolvenzverfahrens und der Neuaufstellung des GVS“. Jetzt müssen noch die Mitglieder des Vereins sagen, dass sie die Dinge genau so sehen und einen sogenannten Fortführungsbeschluss fassen. Eine Mitgliederversammlung wird vorbereitet.