Baustelle Albringhauser Straße: Über drei Jahre dauern die Arbeiten am Stadtrand von Wetter, los soll es 2022 gehen.

Infrastruktur Diese Straßen in Wetter sollen bis 2025 saniert werden

Wetter Die Politik hat kürzlich ein Konzept für Straßenbaumaßnahmen der Stadt Wetter bewilligt. Darin enthalten sind Sanierungen bis 2025.

Seit Jahren müssen einige Bürger sich auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) an den Kosten bei bestimmten Straßenbaumaßnahmen beteiligen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat Anfang 2020 dazu veränderte und ergänzende Bestimmungen bekannt machen lassen. Und diesbezüglich Fördermittel für Grundstückseigentümer in Aussicht gestellt. Darauf hat auch die Stadt Wetter reagiert. Um überhaupt Chancen auf dieses Geld zu haben, muss ein Straßen- und Wegekonzept vorliegen.

Eine solche Planung für die Jahre 2020 bis 2025 hat kürzlich die Politik gebilligt und die Vorlage der Verwaltung einstimmig beschlossen. Das Konzept beinhaltet sowohl Maßnahmen, für die auch Bürger über das Kommunalabgabengesetzes anteilig aufkommen müssten, als auch Arbeiten, die einzig über den städtischen Haushalt abgerechnet werden.

Drei Jahre Arbeiten an der Albringhauser Straße

Laut Konzept stehen bis 2025 zehn beitragspflichtige Baumaßnahmen an, dafür könnten Fördergelder infrage kommen. Im Fokus der Planungen befindet sich die Sanierung bzw. der Vollausbau der Albringhauser Straße über drei Jahre (2022-2024), und zwar in drei Abschnitten. Zwei Mal taucht 2021 die Kaiserstraße auf, sowohl das Teilstück An der Kirche/Bahnhofstraße wie auch die Verbindung zur Gartenstraße inklusive Fahrbahn und Fußweg.

Der Vollausbau der Borsigstraße (Hausnummer 2 bis 26) im Jahr 2022 und ein neuer Oberbau für ein Teilstück der Gutenbergstraße 2025 stehen ebenfalls auf der Liste.

48 Sanierungen ohne Beitragsbeteiligung

Umfangreicher sind die Pläne für beitragsfreie Sanierungen. Die Stadtverwaltung will 48 Straßen und Wege bis 2025 in Angriff nehmen, dabei geht es vielerorts um die Erneuerung von Oberflächen (ohne Kanal). Aus dieser Liste stechen hervor:

- die in den Jahren 2021/22

- die Hauptstraße (Hausnummer 55 bis zur Hagener Straße) im nächsten Jahr

- verschiedene Maßnahmen in der Freiheit in den Jahren 2021 und 2022

- eine Deckensanierung am Ruhrtalradweg (Am Obergraben) 2021

- die neue Brücke als Zufahrt zum Gewerbegebiet Auf der Bleiche im Jahr 2023 nach Vorarbeiten im nächsten Jahr

- Brückensanierungen bzw. Instandsetzungen im Jahr 2022 an der Albringhauser Straße und an der Wacholderstraße

- die Bachstraße (Hausnummer 20 bis Hagener Straße) im Jahr 2023

- Hoffmann-von-Fallersleben-Straße (Abschnitt Grundschötteler Straße bis Hausnummer 23) im Jahr 2025.