DLRG: Weniger Schwimmabzeichen in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke/Ennepe-Ruhr. Der Bezirks-Jahresbericht für 2019 zeigt unterschiedliche Entwicklungen auch in Wetter und Herdecke auf. Freud und Leiddicht beieinander.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Bezirk Hagen/ Ennepe Ruhr inklusive der Ortsgruppen Wetter und Herdecke hat eine Bilanz für das vergangene Jahr gezogen. Dabei haben die Lebensretter Zahlen über verschiedene Schwimm-Prüfungen und Rettungseinsätze veröffentlicht.

Angesichts der im Raum stehenden Badschließungen wie zum Beispiel in Herdecke und der anhaltenden Diskussion über Schwimmfähigkeiten bei Kindern handelt es sich dabei um interessante Entwicklungen. „Diese Bilanz präsentieren wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so Carsten Fröse, Vorsitzender des DLRG-Bezirks Hagen/Ennepe-Ruhr.

Dabei bezieht er sich unter anderem auf die Schwimmanfänger (Seepferdchen und Jugendschwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold). In diesem Feld registrierte die hiesige DLRG 2019 weniger Prüfungen als im Jahr davor. Während diesbezüglich im Bezirk bei den Teilnahmen die Tendenz rückläufig sei, blieben die Zahlen in Wetter und Herdecke in vielerlei Hinsicht konstant.

Es gibt aber auch deutliche Unterschiede im Jahresvergleich. In Wetter beispielsweise erhielten nur 16 Schwimmer das Bronze-Abzeichen von der DLRG, 2018 waren es 27. Auch in Herdecke gingen die Zahlen bei Seepferdchen und Silber stark zurück.

Bei den Rettungsschwimmern beider Städte sind deutliche Unterschiede zu erkennen. In Herdecke freute sich die DLRG über einen Anstieg bei den Absolventen: Gab es 2018 keinen einzigen Teilnehmer, kam dann gleich ein Dutzend und erhielt Bronze-Abzeichen (plus neun erfolgreiche Silber- und zwei Gold-Prüfungen). Dagegen meldete die Ortsgruppe Wetter weniger Rettungsschwimmer-Aspiranten, allerdings konnten die Lebensretter hier zuvor auch auf ein größeres Reservoir zurückgreifen.

Erste Hilfe als wichtiges Thema

Bei den Erste-Hilfe-Ausbildungen vervielfachte sich die Zahl der Herdecker Teilnehmer von 2018 auf 2019 enorm. Auch in Wetter stiegen diese Zahlen. Jedoch änderte sich die Zahl der Teilnehmer an den angebotenen Erste-Hilfe-Kursen in den beiden Ruhrstädten nicht wesentlich.

Am Harkortsee haben die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer beider Ortsgruppen in 2019 insgesamt 11.671 Stunden für Sicherheit im, am und auf dem Wasser gesorgt. In dem Zusammenhang führt die DLRG auch die Bergung einer toten Person auf, die die Ehrenamtler nach einem Suizid im Stadtgebiet Wetter aus dem Wasser holen mussten.

Die DLRG verweist wegen einiger rückläufiger Zahlen in den hiesigen Städten auf die demnach „immer mal wieder notwendige Schließung von Bädern aufgrund von Renovierungsarbeiten“ (wie etwa in Oberwengern). „Wir freuen uns natürlich, dass in den Städten unseres Bezirks die Bäder in Schuss gehalten werden“, so Fröse und setzt auf steigende Ausbildungszahlen.