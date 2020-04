E-Lastenrad kann in Wetter ausgeliehen werden

Mit einem Fahrrad durch Wetter zu fahren und dafür sogar noch das Auto abgeben, für die meisten schon allein aufgrund der Topographie undenkbar. Von Grundschöttel runter ins Ruhrtal, einkaufen und dann womöglich mit schweren Taschen und Wasserkisten den Berg wieder rauf? Für Martin Donat keine Frage - er schwört auf sein Lastenrad und möchte nun auch andere Wetteraner von dem autofreien Modell überzeugen.

Als sich Donat vor drei Jahren Selbstständig machte, war für ihn klar: „Ich gebe das Auto ab.“ Er sei genervt vom Autoverkehr gewesen, wollte aber nicht wegen jeder Kleinigkeit auf Hilfe angewiesen sein. Er informierte sich. Ein Lastenrad schien alle seine Probleme zu lösen. Der ambitionierte Radfahrer hatte damit sein Alternativmodell gefunden, doch wollte er auch andere vom Nutzen überzeugen, aber: „Mir war klar, dass ich beispielsweise meinen Nachbarn das Rad in die Hand drücken könnte, damit sie es ausprobieren, sie es einmal nutzen würden und dann wahrscheinlich nie wieder.“ Denn: Donats Rad ist kein E-Bike.

Elektro-Rad vom Hersteller

Doch die Idee hatte sich in seinem Kopf verfestigt und so sprach er verschiedene Fahrradhersteller an. Die Firma Bergamont reagierte und stellte ein Lasten-E-Bike leihweise zur Verfügung. „Das „Lastenrad für Wetter“ ermöglicht es nun allen Bürgern, das Prinzip Cargobike ganz in Ruhe und völlig kostenlos auszuprobieren. In vielen Großstädten gehören Lastenräder mittlerweile zum Stadtbild dazu. In ländlicheren Gegenden hingegen sind sie eine durchaus seltene Erscheinung“, weiß Donat. Das Lastenfahrrad wird tageweise verliehen, sodass kein Zeitdruck entsteht. Die Buchung erfolgt ganz einfach und völlig kostenlos online. Unter www.lastenrad-wetter.de gibt es außerdem viele Infos zum Projekt sowie praktische Tipps zur Benutzung des Lastenfahrrads.

Momentan wird das Bike fast täglich verliehen. „Die Leute kommen morgens und bringen das Rad abends mit einem breiten Grinsen im Gesicht wieder“, berichtet Donat. Denn Fahrradfahren schont nicht nur das Klima, sondern ist auch gut für die Gesundheit. „Viele Krankheiten sind mit einem aktiveren Lebensstil in den Griff zu kriegen“, so der begeisterte Radler.

Abus stellt die Schlösser

Das „Experiment“ ist zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten geplant. Unterstützt wird das Projekt vom Hamburger Fahrradhersteller Bergamont sowie vom Wetteraner Schlossspezialist Abus, der einige seiner Schlösser zum Testen zur Verfügung gestellt hat. Martin Donat freut sich sehr über diese Zusammenarbeit: „Uns verbindet eine gemeinsame Vision: Eine Zukunft mit grünen, lebenswerten Städten ohne Abgase und Autolärm und mit gesunden, glücklichen Bewohnern. Das Fahrrad ist das perfekte Mittel, um diese Vision wahr werden zu lassen. Es ermöglicht jedem von uns, aktiv den mobilen Wandel mit zu gestalten.“

Doch was passiert, wenn das Projekt gut ankommt, die Testphase jedoch abgeschlossen ist? „Vielleicht finden wir ja ein paar Menschen, die sich so ein Fahrrad in Wetter teilen möchten und wir können mal mit dem Hersteller verhandeln, was uns so ein gebrauchtes Rad kosten würde“, meint Donat.

Wer sich das Fahrrad ausleihen möchte, der geht auf die Internetseite www.lastenrad-wetter.de. Um das Rad zu buchen, ist eine kostenlose Registrierung notwendig. Das dient lediglich dazu, dass das Bike nicht einfach geklaut werden kann. Nach der Interessensbekundung im Internet, nimmt Martin Donat persönlich Kontakt auf und bespricht weitere Details zur Testfahrt. Auf der Internetseite gibt es außerdem weitere Informationen über das Cargobike.