Eine Geisterbeschwörung im Stiftsplatz-Theater Herdecke

Theaterstücke in englischer Sprache bringt das Orange Planet Theatre seit zwei Jahren in ganz Nordrhein-Westfalen auf die Bühnen. Was liegt das näher, als auch im kleinen Zimmertheater am Herdecker Stiftsplatz zu gastieren, dessen Gründerin Anne Eileen Plümer schließlich eine Engländerin war.

Die Mitglieder des Duisburger Ensembles, das eine ungewöhnliche Mischung aus professionellen und sehr erfahrenen Amateurschauspielern ist, sind zwischen 30 und 73 Jahren alt. Ihre Mission: Ansprechende Theaterstücke in englischer Sprache mit viel Spielfreude und Herzblut aufzuführen, um auf diese Weise noch mehr Menschen dafür zu begeistern.

„Die meisten von uns sind englische Muttersprachler; einige unser Schauspieler haben sogar schon mit Hollywoodstars gedreht“, so Theatergründerin Susanne Monnerjahn aus Duisburg, die selbst schon zu Schulzeiten auf der Bühne stand, in Frankreich und Australien gelebt hat und reichlich Erfahrungen in der Filmbranche sammelte.

Auf NRW-Tour

Zur Zeit tourt die 13-köpfige Theatergruppe noch bis Mai mit Noel Cowards beliebter Komödie „Blithe Spirit“ (zu deutsch „Frohnatur“) in englischer Sprache durchs Land – Mönchengladbach, Duisburg, Düsseldorf, Köln und Viersen sind ebenso Aufführungsorte wie nun auch Herdecke. Die Frage, ob die Zuschauer gute Englischkenntnisse besitzen müssen, um das Geschehen auf der Bühne verfolgen zu können, erwidert Susanne Monnerjahn: „Nein. Auch Zuschauer, die im Englischen nicht so firm sind, werden das Stück verstehen. Mag sein, dass ihnen der eine oder andere Wortwitz entgeht, aber die Rückmeldungen sogar von Sprachanfänger waren bislang durchweg positiv.“

Internationale Herkunft

Warum sich das Theater ausgerechnet den Namen Orange Planet gegeben hat, kann Susanne Monnerjahn ganz schnell erklären: Ein Freund aus Frankreich, der sich bereits als erfolgreicher Namensgeber für ein Hotel, ein Yoga-Zentrum, zwei Restaurants und eine Rockband ausgezeichnet habe, schlug den Namen vor. Orange stehe für „Happiness“, Planet für die internationale Herkunft der Ensemblemitglieder, die unter anderem aus China, den USA, Großbritannien, Irland und Deutschland kommen.

Studie für Roman

Und davon handelt das Stück: Charles Condomine ist seit fünf Jahren glücklich mit Ruth verheiratet; seine erste Frau Elvira verstarb Jahre zuvor. Als Studie für seinen neuen Roman, der sich mit einem psychotischen Geisterseher befassen soll, lädt Charles die wunderliche Madame Arcati in sein Haus. Gemeinsam mit dem befreundeten Ehepaar Bradman nehmen die Condomines an einer spiritistischen Sitzung teil. Plötzlich steht Charles erste Ehefrau Elvira als Geist vor ihm.

In „Blithe Spirit“ spielen Andrew Charlwood, Margot Erbslöh, Susanne Monnerjahn, Philip New, Trish Osmond, Priscilla Wittmann-Meyer und Qiao Zhang. Regie führt Shah Shaheryar.