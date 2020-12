Einsamer Wetteraner ordert Pflegedienst und zahlt nicht

Wetter Weil er sich einsam fühlte, engagierte ein 52-Jähriger zwei Pflegerinnen. Bezahlen konnte er sie nicht. Nun stand er vor Gericht.

Von Sylvia Mönnig

Wetter. Einsamkeit machte einem Wetteraner zu schaffen. Er wollte Gesellschaft, Menschen, mit denen er sich unterhalten konnte. Also engagierte er zwei Pflegerinnen – wohlwissend, dass er sie nicht bezahlen konnte. Ganz davon abgesehen, dass ihm auch das Geld für die Krankenkassen- und Knappschafts-Beiträge fehlte. Nun stand der 52-Jährige unter anderem wegen Betrugs vor Gericht.

Sicherlich, mehrere Krankheiten erschwerten dem Mann aus Wetter ohnehin das Leben. Doch in erster Linie war es das Alleinsein, das ihn im Zeitraum zwischen August 2018 und Anfang 2019 auf die schiefe Bahn geraten ließ. Er beschäftigte zwei Pflegrinnen, versprach ihnen entsprechenden Lohn und sicherte ihnen zu, dass er das Ganze ordnungsgemäß melden würde. Und dafür erfand er sogar eine niederländische Zusatz-Versicherung und den passenden Sachbearbeiter. Tatsächlich blieb von den Zusagen am Ende nichts übrig. Auf ihr Geld warteten die Frauen bis auf eine einmalige eher geringe Teilzahlung vergeblich, und die vorgeschriebenen Beiträge an eine Krankenkasse in einem und die Minijob-Zentrale im anderen Fall blieben ebenfalls offen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Als das ans Licht kam, musste sich der 52-Jährige auf ein Verfahren wegen Betrugs und Vorenthaltens von Arbeitnehmerentgelt einstellen.

Nun wurde der ungewöhnliche Fall im hiesigen Amtsgericht verhandelt, und der angeklagte Wetteraner legte die Karten sofort auf den Tisch. Er habe nicht allein sein wollen, habe jemanden zum Reden gewollt. Deshalb habe er sich der Illusion hingegeben, das irgendwie finanzieren zu können. Gleichzeitig habe er nicht einsehen wollen, dass er selbst nicht mehr in der Lage gewesen sei, zu arbeiten. „Ich hätte das sehen müssen, ich hätte mir das eingestehen müssen. Das tut mir leid. Ich kann das, was passiert ist, nicht rückgängig machen. Es war blöd.“ Seine Ehrlichkeit ging sogar so weit, dass er zugab, das Ganze ein weiteres Mal versucht zu haben. In dem Fall habe er aber niemanden gefunden, der für ihn hätte arbeiten wollen.

Mittlerweile habe er akzeptiert, berufsunfähig zu sein. Auch werde er nun ganz offiziell von einem Ambulanten Pflegedienst betreut. Mit den beiden betroffenen Pflegerinnen, der Krankenkasse und der Minijob-Zentrale habe er in der Zwischenzeit Ratenzahlungen vereinbart. Und am Ende beteuerte er noch einmal unter Tränen: „Ich möchte nur sagen, dass es mir leid tut, was geschehen ist.“

Sein offenes Geständnis und die bereits gestarteten Bemühungen, den angerichteten Schaden zu regulieren, wirkten sich schließlich strafmildernd aus. Gegen den Wetteraner sprach allerdings, dass er in der Vergangenheit schon einschlägig in Erscheinung getreten war. Er wurde zu fünf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem soll er den Schaden weiter gutmachen.