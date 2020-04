EN-Kreis erklärt Unschärfe in der Corona-Statistik

Am Dienstag ist eine 84-jährige Frau verstorben. Laut Aussage der Angehörigen litt sie an einer Erkrankung und starb an Nierenversagen. Sie war zwar auch mit dem Corona-Virus infiziert, aber laut Familie symptomfrei.

Dennoch lautete die Mitteilung des Kreises als zuständiger Behörde am Mittwochmorgen: „Der Ennepe-Ruhr-Kreis muss einen weiteren Corona-Todesfall vermelden. Eine 84-jährige Frau aus Wetter ist am Dienstag infolge einer Infektion mit dem Virus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 12.“

Mit dem Virus oder durch das Virus?

Der Hintergrund ist, dass alle Menschen, die nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert sind, an das Gesundheitsamt und somit den Kreis Ennepe-Ruhr gemeldet werden müssen. Stirbt eine dieser Personen, wird in der Statistik aufgelistet, dass eine Person, die mit dem Virus infiziert ist, gestorben ist. In der Statistik wird kein Unterschied zwischen dem Tod mit oder durch Corona gemacht.

Ingo Niemann, Sprecher des Kreises, erläutert das Prozedere genauer. „Wir bekommen, in diesem Fall vom Krankenhaus, die Mitteilung, dass ein Mensch, der mit Corona infiziert war, gestorben ist. Ob er aufgrund des Virus gestorben ist, wissen wir nicht. Wir sehen ja keinen Totenschein. Deshalb gibt es immer eine gewisse Unschärfe bei diesen Zahlen“, erklärt er.

Laut Statistik des EN-Kreises gibt es damit 12 Todesfälle im Kreis im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl der Infektionen liegt insgesamt bei 384, 305 gelten als genesen. Innerhalb eines Tages ist damit die Zahl derer, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, um 3 gestiegen. Stationär behandelt werden in Krankenhäusern im Kreis derzeit 11 Corona-Patienten. 5 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 3 davon werden beatmet.

In Herdecke liegt die Zahl gleichbleibend bei 5 in Wetter ist sie im Vergleich zum Vortag um einen auf 3 Infizierte gestiegen. 29 Menschen in Herdecke und 28 in Wetter (28) sind inzwischen wieder gesundet.

Für die bestätigten Fälle sowie für die begründeten Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 214 Personen im Kreis.

Der Ennepe-Ruhr liefert täglich Zahlen zu den infizierten Menschen aus dem gesamten Kreis, aufgeschlüsselt nach akut Infizierten, Genesenen und Toten. Alle Mitteilungen und Zahlen zum Nachlesen gibt es auf der Internetseite unter www.enkreis.de