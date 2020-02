Wetter. FC-Wetter-Präsident Fatih Esbe will seinen Verein eigentlich aus allem Gerede heraushalten. So ganz gelingt das aber nicht.

FC Wetter wartet nach umstrittener Party aufs Ende der Pacht

Eigentlich will Fatih Esbe, Präsident des FC Wetter, seinen Verein raushalten aus allem Gerede und allen Gerüchten, die in der Harkortstadt immer wieder die Runde machen. Denn davon hat er nach der mutmaßlichen Sex-Party, die letztes Jahr im März im Vereinsheim am Harkortberg gefeiert worden sein soll und anschließend für überregionale Schlagzeilen sorgte, genug. Trotzdem kann und will er nicht leugnen, dass der FC seitdem teils massive Probleme hat – besonders im Zusammenhang mit den Räumen.

Während in der Harkortstadt erzählt wurde, dass der FC Wetter etwa seine Weihnachtsfeiern nicht im Vereinsheim habe durchführen können, klärt Fatih Esbe auf: „Kinder und Eltern haben uns zuvor ganz klar gesagt: Wir feiern da nicht. Deswegen haben wir andere Örtlichkeiten gesucht.“ „Untragbar“ sei der derzeitige Zustand dennoch, weil der Verein lediglich Zutritt zum Geschäftszimmer und zum Jugendraum, wo Bälle und Trikots lagern, habe. „Bei so einem Wetter wie im Moment ist das einfach schlecht“, sagt der FC-Präsident.

Beschwerden gehen an den Verein

Unter der Woche sehe er den Pächter der Gastronomie, Walter-Julius Stolte, so gut wie nie. Aber an den Wochenenden fänden dort weiter Geburtstags- oder andere Feiern statt. „Aber dabei bleibt es nicht. Es kommen Beschädigungen dazu; es ist katastrophal. Und an mich werden dann die Beschwerden wegen mangelnder Sauberkeit oder Hygiene herangetragen. Das ist fatal; denn wir als Verein haben gar nichts damit zu tun“, stellt Fatih Esbe klar. „Nach dem Vorfall im März ist ein Zimmer offenbar immer noch nicht gereinigt. Da war noch kein Reinigungstrupp drin“, ist der Vereinspräsident überzeugt. So habe es im Anschluss an eine private Silvesterparty, die dort stattgefunden habe, Beschwerden gegeben, weil die Gastgeber vorher alles hätten sauber machen müssen. Esbe: „Das fällt dann auf uns zurück.“

Peter Pierskalla, Schatzmeister des FC Wetter, ergänzt, dass eigentlich von Seiten des Vorstands gar kein Interesse mehr bestehe, sich mit dem Pächter ins Benehmen zu setzen. „Das Tischtuch ist zerschnitten“, macht er die Situation zwischen FC Wetter und dem Pächter der Gastronomie deutlich. Zu dem Sportbistro „Zum Berggeist“ gehörten im übrigen auch die Toilettenräume, so Pierskalla. Er sagt: „Bevor ich Räume anmiete, schaue ich sie mir mal an.“

Feiern an jedem Wochenende

Pächter Walter-Julius Stolte (Juliushof GmbH) selbst äußert sich wie folgt zu Gerüchten bzw. Vorwürfen über mangelnder Sauberkeit: „Es vergeht kein Freitag oder Samstag, an dem da oben nicht gefeiert wird. Dass das manchen nicht passt, ist klar. Aber nach jeder Feier kommen zwei separate Damen und machen von oben bis unten alles sauber.“

Ende des Jahres läuft nun der Pachtvertrag des FC Wetter mit dem einstigen Vereinsvorsitzenden Walter-Julius Stolte aus – ebenso wie der Pachtvertrag des FC Wetter mit der Stadt. „Was dann passiert, ist noch in der Schwebe. Nach 25 Jahren muss man über solch ein Vertragswerk mal nachdenken. Und wir würden für die Zukunft auch Kooperationen suchen“, sagt Peter Pierskalla, der jetzt nur noch nach vorn schauen möchte: „Der reine Spielbetrieb ist auf acht Monate begrenzt. Die kriegen wir jetzt auch noch rum. Dann wird alles wieder auf Null gesetzt.“

Vereinsheim ist städtische Immobilie

Bei dem Vereinsheim „Zum Berggeist“ auf dem Harkortberg handelt es sich um eine städtische Immobilie, die vom FC Wetter weiterverpachtet worden ist. Im März vergangenen Jahres soll dort eine nicht jugendfreie Party gestiegen sein, während D-Jugendliche draußen auf dem Platz Fußball spielten.

Daraufhin erfolgte von Seiten der Stadt eine Teilkündigung des FC Wetter für die Gastronomie. „Denn eine komplette Kündigung aller Räume hätte für uns bedeutet, dass wir den Vereinsbetrieb einstellen können“, erklärt Peter Pierskalla. Auch der FC Wetter kündigte seinerseits den Pachtvertrag mit Walter-Julius Stolte bzw. der Juliushof GmbH. Gegen diese Kündigung habe Stolte aber Widerspruch eingelegt, so der FC Wetter.