Zur Seniorenresidenz an der Friedrichstraße rückt die Feuerwehr Wetter am Neujahrsabend aus.

Feuerwehr Feueralarm in Seniorenresidenz in Alt-Wetter

Wetter Sirenen heulen um 20 Uhr durch Wetter: Die Feuerwehr rückt aus allen Stadtteilen zur Seniorenresidenz an der Friedrichstraße aus.

Wetter. Es war kurz vor 20 Uhr, als die Sirenen durch Wetter heulten: Feueralarm in der Seniorenresidenz an der Friedrichstraße wurde der Feuerwehr gemeldet. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es kein offenes Feuer gab, sondern lediglich Rauch in einem Patientenzimmer im zweiten Obergeschoss der Einrichtung. Die Ursache für den Rauch war auch eine halbe Stunde später noch unklar, weswegen die ehrenamtlichen Helfer mit einer Wärmebildkamera noch ein Patientenbett sowie genauer untersuchen wollten. Fünf leicht verletzte Senioren wurden nach Angaben von Feuerwehrsprecher Patric Poblotzki vom Rettungsdienst betreut; konnten aber vor Ort bleiben, mussten also nicht ins Krankenhaus. Ehrenamtliche Feuerwehrleute aus allen Stadtteilen Wetters waren bei diesem Einsatz vor Ort.