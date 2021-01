Feuerwehr Wetter rückt zu Brandmelder im Pflegeheim aus

Wetter Wasser, das aus einer Wohnung tropft und ein ausgelöster Rauchwarnmelder: Zwei klare Fälle für die Feuerwehr Wetter.

Wetter. Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Freitag um 18.20 Uhr

zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Ringstraße alarmiert. Hier war aus einer

Dachgeschosswohnung aus ungeklärter Ursache Wasser ausgetreten, das nun in

der darunterliegenden Wohnung aus der Küchendecke und der Küchenlampe kam. Da

auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, wurde die Wohnungstür mit einem

Spezialwerkzeug geöffnet und der Hauptwasserhahn in der betroffenen Wohnung

abgedreht. Die Wohnung im ersten Obergeschoss musste stromlos geschaltet werden.

Für eine eventuelle Unterbringung der betroffenen Personen war die

Rufbereitschaft vom Ordnungsamt vor Ort. Für die Feuerwehr waren keine weiteren

Maßnahmen erforderlich und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet

werden.

Die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel wurden um 18:58 Uhr zu einem

Brandmeldealarm in einem Pflegeheim in der Hartmannstraße alarmiert. Durch die

ersten Kräfte vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Rauchmelder

hatte aufgrund angebrannten Essens ausgelöst. Für die ausgerückten 29

Einsatzkräfte von Feuerwehr und städtischem Rettungsdienst waren keine weiteren

Maßnahmen erforderlich und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet

werden.