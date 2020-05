Feuerwehreinsatz in Wetter: Haus steht in Vollbrand

In Wetter steht in der Nacht ein Gebäude an der Esborner Straße in Vollbrand. Die komplette Wehr der Stadt ist vor Ort im Einsatz.

In Wetter steht in der Nacht zu Dienstag ein Gebäude an der Esborner Straße in Vollbrand. In der ehemaligen Gaststätte Im Korten befanden sich keine Personen, das Gebäude steht seit vielen Jahren leer. Daher ist unklar, wie der Brand entstand.

Feuerwehr kann das Gebäude nicht betreten

Die Feuerwehr geht momentan nicht in das Gebäude, da sie nicht weiß, wie es innen aussieht und ob Einsturzgefahr besteht. Die Einsatzkräfte decken das Dach ab.

Rauchwolken ziehen raus, hin und wieder sind Flammen zu sehen. Die komplette Wehr Wetter ist vor Ort.

Wir berichten nach.