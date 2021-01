Firmenübernahme: AHE aus Wetter expandiert im EN-Kreis

Wetter/Ennepe-Ruhr Nach der Übernahme von Vorberg in Herdecke fällt nun die Firma Diedrich in Gevelsberg an AHE aus Wetter. Das sei strategisch sinnvoll.

Der Entsorger AHE aus Wetter hat zum Jahreswechsel das Gevelsberger Tiefbau-Unternehmen Diedrich übernommen und somit sein Dienstleistungsangebot erweitert. Nach der Übernahme der Vorberg-Gruppe in Herdecke vor gut drei Jahren baut die AHE nun ihre Präsenz im EN-Südkreis weiter aus.

Neben dem Hauptsitz in Gevelsberg an der Hundeicker Straße mit knapp 30 Mitarbeitern betreibt der Spezialist für Rohrleitungsbau einen Standort in Schwelm. Beide Standorte bleiben bestehen und sollen weiter ausgebaut werden. „Die Firma Diedrich genießt einen hervorragenden Ruf, und wir können unsere Leistungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft strategisch ergänzen“, erklärt AHE-Geschäftsführer Johannes Einig.

Wachstum fortsetzen

Volker Diedrich leitete die Firma in zweiter Generation als geschäftsführender Gesellschafter gemeinsam mit seiner Schwester Katja Diedrich-Hückinghaus. Beide möchten mit dem Verkauf die Nachfolge regeln. Volker Diedrich bleibt als technischer Leiter in Teilzeit weiterhin im Unternehmen tätig. Neue Geschäftsführer sind Klaus Heinrich und Johannes Einig. Der Schwerpunkt der Aufträge liegt im Rohrleitungs- und Tiefbau. Einer der Auftraggeber ist die AVU Netz.

Für die AHE gibt es laut Mitteilung unternehmerische Vorteile, weil die bereits vorhandene Tiefbaugesellschaft der AHE durch den Erwerb ideal ergänzt und erweitert werde. Mit dem etwa 8000 Quadratmetern großen Standort nahe der AHE-Umlade-Anlage in Gevelsberg ergeben sich weitere räumliche Synergien und Wachstumsmöglichkeiten. „Wir verfolgen als AHE konsequent unsere Wachstumsstrategie und investieren zielgerichtet in die Region Ennepe-Ruhr“, fasst der AHE-Chef die Vorteile des Zukaufs zusammen.

