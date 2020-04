Freibad Herdecke: Grüne und FDP sehen „Geldverschwendung“

Herdecke. Kritik und Vorwurf der Geldverschwendung am Freibad: Die Grünen und die FDP in Herdecke haben zur Reparatur-Diskussion im Rat kräftig nachgelegt.

Mit Kopfschütteln haben die Herdecker Grünen auf die Entscheidung der Mehrheit des Herdecker Rates zum Freibad reagiert: „Das Freibad wird nun für 56.000 Euro repariert, dann wegen der Corona-Pandemie höchstwahrscheinlich nicht geöffnet, so dass die Planungen für eine umfassende ökologische und energetische Sanierung damit erst 2021 beginnen können“, so Fraktionsvorsitzender Andreas Disselnkötter. „Diese Entscheidung des Rates ist deshalb ein Schlag ins Gesicht der Herdecker Bürger.“

Ratskollegin Sarah Rosa Gerigk ergänzt: „Wir gehen nicht davon aus, dass es in diesem Jahr zum Öffnen von Freibädern kommen wird. Die Durchseuchung muss 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung erreichen, damit die Krise vorbei ist. Ein Impfstoff wird aller Voraussicht nach erst im nächsten Jahr oder frühestens Ende dieses Jahres gefunden werden, bis dahin werden Massenveranstaltungen und Freizeitvergnügen in großen Gruppen mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden können.“

Blick auf umfassende Sanierung

In der Ratssitzung hatten die Grünen beantragt, das für eine Reparatur vorgesehene Geld schnellstmöglich für die Planung der umfassenden Sanierung des Freibades einzusetzen, das so „zu einem ökologisch und energetisch optimierten Bad“ werden soll. Durch die Zusage der Fördermittel durch den Bund ist diese Sanierung, die schnellstens beginnen sollte, jetzt endlich möglich. Durch eine schnelle Planung sei es möglich, den Umbau so durchzuführen, dass die Öffnung des erneuerten Freibads noch in 2021 möglich wird. „Das Freibad sollte jetzt so schnell wie möglich saniert werden, um die aufgrund der Coronakrise entstandene Auszeit des Herdecker Freibads sinnvoll zu füllen. Und dabei liegt uns als Grüne natürlich die klimafreundliche Sanierung am Herzen“, meint Fraktionssprecher Disselnkötter.

Am Ende wurde der Antrag der Grünen abgelehnt. Abschließend Sarah Rosa Gerigk: „Die Ratsmehrheit hat mit ihrer Entscheidung den Herdecker Bürgern ein weiteres Jahr Badespaß verwehrt und Gelder sinnlos ausgegeben. 2020 wird das Bad wohl nicht öffnen und 2021 wird der Umbau noch nicht fertig sein. Dieser Verantwortung werden sie sich nun stellen müssen.“

FDP beklagt „Geldverschwendung“

Die FDP hatte die Nachricht, dass bundesweit aufgrund der Corona-Pandemie Großveranstaltungen und Freibad-Öffnungen bis mindestens Ende August nicht zulässig sind, erwartet. Durch Mehrheitsentscheid von SPD, Teilen der CDU und dem Vertreter der Linken wurde im Rat beschlossen, dennoch Reparaturarbeiten durchführen zu lassen, um das Freibad im Sommer eröffnen zu können. Rund 109.000 Euro werden 2020 insgesamt dafür ausgegeben, einige Arbeiten sind schon erledigt bzw. vergeben. „Am 31. August aber ist die Freibadsaison vorbei. Das Geld, das wir gar nicht haben und uns daher leihen müssen, ist verbrannt“, so Fraktionsvorsitzender Wilhelm Huck.

Um Wählerstimmen von Freibad-Nutzern zu gewinnen, scheine jedes Mittel recht. Huck: „Aber wie steht es mit der Verantwortung für die Bürger? Diese werden sich ihre eigene Meinung bilden.“