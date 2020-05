Freigänger wird in Herdecke zum Zankapfel

Eine Katze sorgt seit Jahren für Streit zwischen einem Herdecker und einem Paar aus der Nachbarschaft. Vor einem Jahr eskalierte die Dauerfehde offenbar und bei der Gelegenheit soll der 50-Jährige seine beiden Gegner attackiert und bespuckt haben. Dieser Vorwurf und eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt beschäftigen nun das Amtsgericht Wetter.

Seine Katze liebt die Freiheit, hält sich gerne im Freien auf. Und das stört den Mann aus Herdecke auch nicht im Geringsten. Ein Dorn im Auge ist ihm allerdings das Paar, das in seiner Nähe lebt. Den Eheleuten wirft er vor, das Tier nicht nur zu füttern und mit in ihr Haus zu nehmen, sondern es auch immer wieder einzusperren. Genau das führte bereits zu heftigen Auseinandersetzungen und soll am Abend des 25. Mai 2019 zu dem geführt haben, was ihm nun zur Last gelegt wird.

Geschlagen und bespuckt

Konkret wird ihm vorgeworfen, den Kontrahenten ins Gesicht geschlagen und bespuckt zu haben. Auch soll er dessen Frau geschubst haben, so dass sie mit dem Fuß gegen eine Treppenstufe stieß und sich dabei einen Zehennagel abriss. Andauernde Streitigkeiten rund um die freiheitsliebende Katze stellte der Mann aus Herdecke nun vor Gericht auch nicht in Abrede. Davon, seine beiden Kontrahenten geschlagen, gestoßen oder auch vorsätzlich angespuckt zu haben, wollte er allerdings nichts wissen. Vielmehr sah sich der 50-Jährige voll und ganz im Recht.

Das Tier sei nun mal sehr zutraulich und manchmal bis zu vier Wochen weg. Aus seiner Sicht ein Indiz dafür, dass das Paar die Katze nicht nur füttere, sondern auch einsperre. Anfangs habe er es noch freundlich und mit Bitten versucht. Dann habe es immer wieder Streit gegeben. An dem Mai-Abend sei es sicherlich laut geworden, es sei auch mit dem Nachbarn zu einem „Gefuchtel“ gekommen und unter Umständen sei versehentlich auch Spucke geflogen, aber keinesfalls habe er eine Ohrfeige ausgeteilt oder versucht, sich in das Haus zu drängen. Dennoch tue es ihm leid, dass die Situation so eskaliert sei. „Das geht mir unheimlich nahe.“

Gegenaussage

Die Schilderungen seiner Gegner im Zeugenstand fielen allerdings anders aus. Gegen 22.30 Uhr habe es geklingelt. Der Angeklagte habe angetrunken vor der Tür gestanden und gefordert, dass sie die Katze rausgeben sollten. Doch die sei gar nicht bei ihnen gewesen. Es sei zum Streit gekommen. „Im Endeffekt hat er mir dann ordentlich einen auf die Backe gehauen“, erinnerte sich der 58-Jährige und fügte später hinzu: „Da war ich erstmal perplex. Damit hatte ich nicht gerechnet.“

Seine Frau bestätigte den Schlag anschließend im Zeugenstand, beschrieb das vorsätzliche Anspucken und den Vorfall, bei dem ihr Zehennagel abgerissen wurde. Auch erklärte sie, dass der ungebetene Besucher so laut gebrüllt habe, dass die Polizistin am Telefon nichts mehr verstanden habe. Die 57-Jährige erinnerte sich mit Schrecken an den Abend: „Ich hatte eine wahnsinnige Angst.“

Was diese Konfrontation betraf, stand es letztlich Aussage gegen Aussage. Nicht der einzige Vorfall, der sich aus Sicht des angeklagten Herdeckers anders darstellte, als ihm zur Last gelegt wurde. Neben dieser Sache soll er Ende August vor dem Haus seiner Ex-Freundin in Hagen aufgetaucht sei – mit einem Fahrrad samt Anhänger und 1,6 Promille Alkohol sowie Cannabisresten im Blut. Auch den Vorwurf einer Trunkenheitsfahrt wollte er so nicht stehenlassen. Er habe das Rad nur geschoben, sei nicht gefahren. „Ich habe nichts falsch gemacht“, beteuerte er. Um diesen Punkt der Anklage aufzuklären, soll das Verfahren in absehbarer Zeit mit der Befragung seiner früheren Partnerin fortgesetzt werden.