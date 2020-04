Fuchs in Wetter wittert Essensreste im Müll

Wenn am Vorabend des Abfuhrtages die Menschen ihre mit Plastikmüll gefüllten Gelben Säcke an den Straßenrand stellen, scheinen die heimischen Füchse auf Nachtschicht zu gehen.

Eine Leserin aus Alt-Wetter meldet sich jetzt in der Lokalredaktion und wies darauf hin, dass vermehrt Füchse durch die Stadt schleichen. Sie suchen Nahrung und finden sie offenbar in jenen Plastikbehältern oder Plastikschalen, die in den Gelben Säcken entsorgt werden. Denn Reste von Lebensmitteln haften ja auch an den meisten Plastikverpackungen.

Nicht weggelaufen

Die Wetteranerin berichtete zudem, dass sie unlängst sogar einem ganz furchtlosen Fuchs-Exemplar in ihrem Garten begegnet sei. Statt wegzulaufen, wie sie angenommen hatte, habe der sie bloß ganz neugierig angeschaut, bevor er sich davonmachte.

Stellt sich nun die Frage, ob die Stadt diesbezüglich etwas unternehmen muss oder kann; denn die Füchse reißen die Gelben Säcke auf und verstreuen dabei auch den Müll, was ja dann wiederum Ratten anzieht. Solch eine lange Spur von verteiltem Müll hatte eine andere Wetteranerin am Dienstagmorgen in der Straße Am Bollwerk gesehen. Dort war am Dienstag der Gelbe Sack abgefahren worden.

Auf Nachfrage gab es dazu aus dem Rathaus folgende Antwort: „Von den Füchsen geht keine Tollwutgefahr aus, daher gibt es auch keine Grundlage, einzugreifen. Es ist ganz normal, dass Tiere den Müll in den Gelben Säcken wittern. Es empfiehlt sich, die Säcke nicht allzu früh bereitzustellen, ggf. erst am frühen Morgen der Abholung. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass Plastikbehälter nicht stark verunreinigt, sondern ,löffelrein' sind."