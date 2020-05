Gartencenter in Herdecke darf Flächen anders nutzen

Nicht ohne kritische Stimmen aus den Reihen der Politik passierten die Pläne von Gärtnermeister Thorsten König aus Kirchende die beiden Ausschüsse Umwelt und Klima sowie Bauen, Planen und Verkehr in der gemeinsamen Sitzung am Dienstag. Zu beraten war die Legalisierung von Verkaufsflächen des Gartencenters am Kirchender Dorfweg sowie eine zusätzliche bauliche Option für ein dahinter liegendes Gewächshaus. Die dafür vorgesehene Fläche sei teilweise heute schon durch ein Foliengewächshaus überbaut, wie Bau- und Planungsamtsleiter Daniel Matißik zusammenfasste.

Von einer „Legalisierung des Faktischen“ sprach Dr. Klaus Reuter (Die Grünen) und betonte: „Das widerstrebt mir eigentlich.“ Ob Ausgleichsflächen vorgesehen seien, wollte er wissen. Zudem fehlten die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange. Daniel Matißik stellte klar, dass vor dem Offenlagebeschluss die Träger öffentlicher Belange nicht zwingend gehört werden müssten, und dass es keine Grundlage für das Einfordern von Ausgleichsflächen gebe. „Es geht hier nicht um illegal gebaute neue Gebäude. Damals wurden Gewächshäuser beantragt. Diese Hallen wurden genehmigt und gebaut. Es geht jetzt nur um eine Nutzungsänderung von Gewächshaus in Verkaufsflächen“, so Matißik.

Ein wichtiger Betrieb für Herdecke

Jan Schaberick (SPD) verwies auf die zahlreichen Umweltprojekte, die der Herdecker Thorsten König bereits angestoßen hat beziehungsweise noch durchführen wird (u.a. Anlage von Nektarweiden als kleine Ökosysteme und Nahrungsangebot für Insekten). Dennoch kritisierte Jens Plümpe (UWG), dass an der Kirchender Gärtnerei 558 Quadratmeter Fläche neu überbaut werden sollen: „Wir versiegeln immer mehr; in diesem Fall eine landwirtschaftliche Fläche. Erst wurde die Produktionsfläche zugunsten der Verkaufsfläche verkleinert. Jetzt ist sie wieder zu klein. Es erschließt sich mir nicht, warum das hier in diesem Umfang geschehen muss.“ Er habe Bauchschmerzen wegen der allgemeinen Tendenz.

Das wiederum kritisierte Christopher Huck (FDP) und wertete Plümpes Einlassung als „Zeichen, dass Gewerbe offenbar nicht gewünscht ist“. Er freue sich, dass Herdecke diese Gärtnerei habe. Das unterstrich Dr. Georg Torwesten für die CDU, der sich für das „gute Vorhaben“ aussprach. Für die SPD merkte Karin Striepen an: „Wir sehen, dass im Nachhinein etwas legalisiert wird, was lange zurück liegt. Aber es handelt sich hier um einen wichtigen Betrieb, der in Kirchende und auch für die Herdecker eine bedeutende Rolle spielt.“ Einen „Persilschein“ wolle er dem Betrieb nicht geben, so Dr. Rutger Booß (für die Linke), aber er sehe sehr wohl den Gewinn für die Gewerbesteuer und stimme deswegen dem Beschlussvorschlag zu.