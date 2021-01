Geldbörse aus Auto gestohlen

Herdecke. Unbekannte haben in Herdecke eine Scheibe an einem geparkten Pkw eingeschlagen. Eine Geldbörse fiel ihnen in die Hände.

In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in Herdecke die Seitenscheibe

eines Dacia Sandero eingeschlagen. Das Auto war an der Neuen Bachstraße geparkt. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Montag (18.1.) gegen 21 Uhr auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt. Am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr stellte er die eingeschlagene Scheibe an der Fahrertür fest. Aus dem Fahrzeug wurde das Portmonee des Besitzers entwendet. Darin befanden sich Bargeld, EC-Karte und Ausweisdokumente. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.