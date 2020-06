Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke differenziert beim Impfen

Herdecke. Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke hat auf den Bericht zum Thema Impfen reagiert. Der Ärztliche Direktor bestätigt offizielle Impfempfehlungen

Interessiert und teilweise irritiert habe die Leitung des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke (GKH) einen Artikel zum Thema Impfen in dieser Lokalausgabe aufgenommen. Am 17. Juni stand an dieser Stelle die Überschrift „Geringe Impfquote im EN-Kreis“: Anlass für eine Berichterstattung war eine Anfrage der Piratenpartei an den Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises zu den möglichen Gründen für eine im Vergleich zu anderen Städten und Landkreisen in NRW niedrige Impfquote gegen Masern.

In einer Stellungnahme schreibt nun Prof. Dr. Alfred Längler, dass die aufgeworfenen und abgedruckten sieben Fragen „aus unserer Sicht berechtigt und nachvollziehbar“ seien. Weder berechtigt noch sachlich nachvollziehbar hingegen ist für den Ärztlichen Direktor des Gemeinschaftskrankenhaus „der Duktus des Artikels, in dem suggeriert wird, dass der Grund für diese niedrige Impfquote der anthroposophischen Medizin anzulasten“ sei.

Diese These stütze sich im Wesentlichen darauf, dass der Verein „Ärzte für individuelle Impfentscheidung“ die Keimzelle für Impfgegnerschaft und damit verantwortlich für die niedrige Impfquote gegen Masernviren im EN-Kreis sei. „Der Verein ist nicht (wie in dem Artikel behauptet) eine Lobbyorganisation, sondern – wie zum Beispiel bei Wikipedia und auch auf der Website des Vereins nachzulesen – eine gemeinnützige Vereinigung von Ärztinnen und Ärzten, die Schutzimpfungen grundsätzlich als einen Bestandteil ärztlicher Vorsorge ansehen“, so Längler. Seiner Meinung nach schüren weder der Verein noch anthroposophische Ärzte, wie in dem Zeitungstext aufgeführt, „Zweifel an den offiziellen Impfempfehlungen“.

Verein in Herdecke gegründet

„Fehlende Aufklärung, esoterische Glaubenslehren und Falschinformationen“ sind den Angaben zufolge weder dem Verein noch der anthroposophischen Medizin und insbesondere auch nicht den Mitarbeitern der Klinik in Ende vorzuwerfen. „Wir im Gemeinschaftskrankenhaus unterstützen uneingeschränkt die auch von der Piratenpartei vorgebrachte Forderung, dass die Menschen im Kreis auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse informiert werden und so selbstbestimmt eine Entscheidung treffen sollten“, sagt der GKH-Direktor.

Der Verein „Ärzte für individuelle Impfentscheidung“ wurde in Herdecke gegründet, demnach gehören ihm auch Mitarbeiter des Gemeinschaftskrankenhauses an; seinen Sitz hat der Verein in Heidelberg.