Gericht in Wetter bestraft verbotenen Ausflug

Von der Vergangenheit eingeholt: 2016 ließ sich ein 25-Jähriger von einem Kumpel überzeugen, mit einem „fremden“ Auto eine Spritztour in Wetter zu wagen – ohne Führerschein. Die Idee erwies sich in jeder Hinsicht als fatal und mündete nahezu vier Jahre später in einem Prozess vor dem hiesigen Amtsgericht.

Wagen brennt

Die Versuchung war offenbar zu groß, als der Bekannte am 19. Mai 2016 anrief und vorschlug, einmal richtig Gas zu geben – mit dem Auto seines Vaters. Der gesondert verfolgte junge Mann ließ den Autoschlüssel verschwinden, und der Angeklagte ließ sich nicht lange bitten. Auf der Gustav-Vorsteher-Straße übernahm der 25-Jährige sogar selbst das Steuer. Der verbotene Ausflug endete fatal: Der „geliehene“ Wagen brannte, und das Duo flog auf. Schon lange hätte sich der junge Hagener, der so bereitwillig auf das Angebot des Kumpels einging, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten sollen. Da er aber einige Zeit obdachlos war, war er für die Justiz nicht greifbar.

Zurück zum Tatort

Nun saß er auf der Anklagebank und das an bedeutsamer Stelle. Schließlich befindet sich das Gericht genau an der Straße, die er damals für seine Fahrübungen nutzte. Das Ganze war ihm, der zuvor noch nicht in Erscheinung getreten war, peinlich. „Unüberlegt habe ich das getan“, räumte er den Vorwurf sofort ein und gab zu, dass die Erfahrung so einen Eindruck auf ihn gemacht habe, dass er den Führerschein bislang noch nicht erworben habe.

Sein Auftritt überzeugte. Das Verfahren gegen ihn wurde gegen 30 Sozialstunden vorläufig eingestellt. „Wenn Sie die Stunden machen, ist die Sache erledigt“, so der Richter.