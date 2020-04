Geschichten aus Wetter und Herdecke vom Beat früher Jahre

Herdecke/Wetter. Die Lokalredaktion sucht Leser, die etwas erzählen können von den Bands der 60er Jahre aus Wetter und Herdecke. Auch Fotos sind willkommen.

Der „Summer in the City“ war einer der Songs der Gruppe „The Greyhounds“ aus Wetter. Und auch die Nachfolgeband „Sound Society“ spielte gerne den Hit von Loving Spoonfool nach. Wie der Sommer in der Stadt in Sachen Live-Konzerte aussehen wird, vermag derzeit keiner zu sagen. Wie es war zu Zeiten der vielen Beatbands in Wetter und in Herdecke haben viele Leser aber mit Sicherheit noch ziemlich genau vor Augen. Für ihre Geschichten interessiert sich die Redaktion.

Bands der Sechziger

Ein Bericht über die Herdecker Beatbands der sechziger Jahre und ihre Zappelmusik machte den Anfang. Mitglieder der Bands „The Butlers“ oder „The Gents“ erinnerten sich an ihre jungen Jahre und brachten auch Helmut Wockelmann von den „Grafen“ in Iserlohn dazu, sich an seine musikalischen Gehversuche damals noch in Herdecke zu erinnern. Aber auch in Wetter ging es lautstark zu, wie ein Plakat für einen Auftritt von „The Greyhounds“ aus dem Jahr 1965 zeigt: Zum Beattanz luden die Windhunde Elmar Lindemann, Wolfgang Funk, Werner Eilers und Ulli Hebenstreit in den Ruderclub Mark nach Wetter ein.

Wer weiß mehr über die „Greyhounds“? Wer kennt andere Bands aus dieser Zeit? Wer hat womöglich selbst in einer Beatband gespielt und kann von damals erzählen? Auch Fotos oder gar Filmchen könnten diese Zeit wieder auferstehen lassen. Die Redaktion freut sich auf viele Formen der Erinnerungen über den „Summer in the City“, über die Proben in den Kellern und die Auftritte an damals wie heute angesagten Orten.

Bilder, Plakate, Tonträger

Sie haben Bilder, Plakate, Eintrittskarten oder Tonträger von damals? Sie haben selbst auf der Bühne gestanden oder im Saal gezappelt? Sie wollen andere Leser mit zurückholen in die Zeit des ersten Beats und der ersten Beatles-Songs?

Schicken Sie eine Mail an wetter@westfalenpost.de oder ein Karte an die Lokalredaktion, Kaiserstraße 113 in 58300 Wetter oder rufen Sie an unter 02335/9708610.