Gibt es eine Frauenberatung bald auch in Herdecke?

Der Bedarf für mehr Beratung bei Gewalt gegen Frauen und bei häu slicher Gewalt ist unbestritten. Das belegen auch die Zahlen, die Andrea Stolte von der Frauenberatungsstelle EN beim Besuch in der gemeinsamen Sitzung von Sozialausschuss und Jugendhilfeausschuss dabei hatte. Und die Politikerinnen und Politiker in Herdecke wissen jetzt außerdem, was eine Frauenberatung in ihrer eigenen Stadt kosten würde: Rund 400 Euro je wöchentlichem Beratungstag. 20.000 im Jahr. Nun sollen das Thema und Finanzierungsmöglichkeiten zunächst einmal in den Fraktionen beraten werden.

Der Schock war groß, als Herdeckes Gleichstellungsbeauftragte Evelyn Koch Ende vergangenen Jahres im Sozialausschuss berichtete. 22 Fälle häuslicher Gewalt habe es in Herdecke im Jahr 2018 gegeben. Es zeichne sich bereits ab, dass es 2019 kaum weniger sein würden. Und: Die Dunkelziffer dürfte wohl bei einem Vielfachen liegen. Häusliche Gewalt, so Koch, habe viele Gesichter. Opfer seien immer wieder auch Migrantinnen und Menschen mit Behinderungen. Und unschöner Trend: auch immer mehr Frauen im Alter ab 60 Jahren.

Die Mitglieder im Ausschuss wollten helfen, das Beratungsangebot vor Ort zu verbessern. Zwar kommen betroffene Frauen zu Evelyn Koch, aber zuständig ist die Frauenberatungsstelle EN. Daher die Einladung an Andrea Stolte als Leiterin. Sie machte noch einmal deutlich, wie viele Frauen in ihrem Leben Gewalterfahrungen machen, wie sehr das ihr Leben zum Teil verändert: „Ein Drittel aller Depressionen bei Frauen haben einen Gewaltzusammenhang.“

400 Euro Kosten pro Woche

Aktuell gibt es drei Standorte im Kreis für die Beratungsangebote: Schwelm ist für den Südkreis zuständig, Witten mit für Wetter und Herdecke. Dazu kommt Hattingen. Für betroffene Frauen, oft mit Kindern, aber ohne eigenes Auto, sei die Fahrt in die Nachbarstadt zur Beratung ein ziemliches Hemmnis, hatten die Politikerinnen und Politiker bereits Ende letzten Jahres von Evelyn Koch erfahren. Aus Sicht von Iris Stalzer von der Unabhängigen Wählergemeinschaft macht das „wahrscheinlich, dass es bei geringeren Hürden auch noch mehr Nachfrage für Beratung geben würde.“ Auch Sarah Rosa Gerigk von den Grünen leuchtete ein, dass Beratung stärker gesucht wird, wenn sie „ein Zimmer weiter angeboten wird und nicht eine Empfehlung für eine Busfahrt nach Witten kommt.“

Was das denn wohl grob gerechnet ein Beratungstag in der Woche kosten würde, wollte Julia Brunow (CDU) wissen. Und sie bekam Antwort: Die 400 Euro nannte Andrea Stolte als „Hausnummer“, umsetzbar ab April. Von Dieter Joachimi, dem Beigeordneten für Soziales in der Herdecker Stadtverwaltung, kam der Hinweis auf die aktuelle Beteiligung der Stadt an den Kosten der Frauenberatung. Über die Kreisumlage zahle Herdecke ja bereits einen Teil des Kreisanteils. Zugleich konnte sich Joachimi vorstellen, dass sich für ein Mal in der Woche ein Raum zur Verfügung stellen lasse. Allerdings, so stellte er fest: „Das Problem liegt in der Personalausstattung.“

Andrea Stolte unterstrich, „dass Land und Kreis ihre Verantwortung durchaus wahr nehmen.“ Dennoch sei klar: „Aus den Mitteln, die wir jetzt haben, ist es nicht möglich, mehr Beratung vor Ort zu bieten.“

Gemeinsames Vorgehen angestrebt

Christian Brandt (CDU) wollte den Kreis in die Pflicht nehmen und zugleich nach neuen Finanzierungswegen suchen. Die CDU hat in einer Presseerklärung nach der Sitzung auch angekündigt, Kontakt zu den zuständigen Behörden auf Landesebene aufzunehmen, um finanzielle Unterstützung zu finden.

Nun soll das Thema in den Fraktionen beraten werden. Ziel ist weiterhin, ein gemeinsames Vorgehen aller Parteien zu verabreden.