GVS Herdecke hofft auf baldigen Start von Kita Goethestraße

Herdecke Das "Sonnen-Haus" sollte schon Anfang August bezogen werden. Brandschutz blieb über Monate das Problem. Investor zuversichtlich

Die Endabnahme des neuen Kindergartens „Sonnen-Haus“ im früheren GVS-Gebäudekomplex an der Goethestraße und damit verbunden die Nutzungsfreigabe sollte bis Mitte der neuen Woche erfolgt sein. Davon geht der Hagener Investor Dr. Thomas Schmidt-Hansen aus. Der GVS als Betreiber steht in den Startlöchern. Eigentlich sollte der Einzug schon zum 1. August sein. Hinderungsgrund für die Betriebsaufnahme waren auch zum Ende des Jahres noch „fehlende Nachweise in Bezug auf den Brandschutz“, so die Stadtverwaltung in Herdecke.

„Wir sind auf den Umzug vorbereitet“, sagt Anke Anderseck vom Gemeinnützigen Verein für Sozialeinrichtungen, kurz GVS, in Herdecke. Seit Jahren fehlen in Herdecke Betreuungsplätze. Damit die Eltern zum zunächst angepeilten Eröffnungstermin auch tatsächlich eine Bleibe für ihre Kinder haben, hatte der GVS seine siebte Kita zunächst in der früheren Vinkenbergschule starten lassen.

Von heute auf morgen kann das Provisorium aber nicht beendet werden. Sollte es im Laufe dieser Woche tatsächlich grünes Licht für den Standort Goethestraße geben, ist für Anke Anderseck „irgendwas Mitte Februar realistisch“ als Termin für einen Umzug. Tische, Stühle oder Schränke sind zwischengelagert, die Gruppenküchen bereits eingebaut. Die Hauptküche aber fehlt noch. Anders als zunächst geplant, wird die GVS-Kita kein Essen aus einer Convivo-Küche bekommen.

Convivo ist der Hauptnutzer der Immobilie an der Goethestraße. Hier ist bereits ein Wohnpark für Senioren errichtet worden. Weitere Wohn-, Pflege- und Betreuungsangebote sollen hinzu kommen. Convivo hatte vom damaligen GVS die Senioreneinrichtungen an der Ruhraue, in Kirchende und am Nacken übernommen. Der heutige GVS hat nach einem überstandenen Insolvenzverfahren nur noch die Kindergärten und die Erziehungs- und Familienberatungsstelle.

Der Start der Kita „Sonnen-Haus“ am 4. August war nicht leicht. Wegen Corona gab es zunächst Einschränkungen beim Regelbetrieb. Und alle 70 Kinder mussten beinahe zeitgleich eingewöhnt werden. „Wir haben uns hier gut eingelebt“, bilanzierte Leiterin Janet Maria Lach gut zwei Monate nach dem Start am Vinkenberg. Aus ihrer Hoffnung, dass noch im alten Jahr der Umzug von statten gehen kann, wurde allerdings nichts.

„Wir scharren mit den Hufen“, beschreibt Anke Anderseck den Druck nach fast sechs Monaten Provisorium. Wie schön es am neuen Standort werden wird, ist am Außengelände zu erkennen. Es ist bereits komplett fertig gestellt „und wartet darauf, bespielt zu werden“, kommentiert die Assistentin des GVS-Vorstands Fotos von den aufgestellten Spielgeräten an der Nordseite des Gebäudes.

Woran es beim Brandschutz bisher gelegen hat, dass die Kita an der Goethestraße 20b noch nicht bezogen ist, will die zuständige Stadtverwaltung in Herdecke im Detail nicht sagen. Auf Nachfrage hieß es zu Beginn letzter Woche allerdings: „Aktuell müssen noch Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzes durchgeführt werden. Wir sind jedoch einen guten Schritt weiter und arbeiten mit Hochdruck daran, die letzten Probleme zu lösen.“