Herdecke sucht neuen Feuerwehr-Chef

Eigentlich war die Sache geklärt. Im Juni 2019 erfuhr diese Redaktion in einer öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses, dass der jetzige Vize Christian Arndt 2020 der neue Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke werden soll. Hintergrund: Der aktuelle und langjährige Chef, Hans-Jörg Möller, feiert jetzt im Mai seinen 60. Geburtstag – sofern das im Corona-Zeitalter möglich ist – und wollte sein Ehrenamt weitergeben. Auch im Sinne eines Generationswechsels. So weit der Plan.

Doch im Spätherbst teilte Christian Arndt der Stadtverwaltung mit, dass er „aus persönlichen Gründen“ nicht mehr für das Leitungsamt zur Verfügung steht. Also mussten Stadtverwaltung und Feuerwehrleitung umdisponieren.

Lars Heismann, der sich als Rechts- und Ordnungsdezernent auch städtischen Brandschutz-Themen widmet, teilt nun auf Anfrage mit: „Bei der Feuerwehr bleibt vorerst alles beim Alten.“ Bis auf Weiteres leitet Möller demnach in ehrenamtlicher Funktion weiterhin die Freiwillige Feuerwehr, ihn vertreten Arndt und Elberfeld.

Doppelfunktion

So weit, so klar. Nun zum komplizierten Teil. Aus Altersgründen ist Hans-Jörg Möller in Kürze nicht mehr hauptamtlich als Abteilungsleiter Feuerschutz und Rettungsdienst bei der Stadt Herdecke tätig. Es ist keine Seltenheit, dass feuerwehr-technische Beamte eine Doppelfunktion innehaben, also ihren Beruf mit dem Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr kombinieren. Nun aber musste die Herdecker Verwaltung die Stelle zur hauptamtlichen Amtsleitung neu ausschreiben. Die Bewerbungsfrist zur zweiten Runde endete kürzlich, das Personalauswahlverfahren beginnt in den nächsten Tagen.

„Der hauptamtliche Abteilungsleiter ist logischerweise eine wichtige Schnittstelle der Stadtverwaltung zur Freiwilligen Feuerwehr“, erklärt Heismann. Und betont, dass die Entscheidung zum künftigen Modell offen sei. Heißt: Entweder lassen sich beide Ämter wieder über eine Person ausfüllen – oder es bedarf einer Trennung der ehrenamtlichen Leitung der hiesigen Feuerwehr und des städtischen Postens. Das ist übrigens auch andernorts eine gängige Lösung. Die enge Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und Wehr sowie von Haupt- und Ehrenamt sei in einer Freiwilligen Feuerwehr ohnehin üblich beziehungsweise erforderlich.

Zudem sagt Heismann, dass sich bei der Besetzung der künftigen Leitungsposition auch die Leitung der Feuerwehr einbringen kann. „Wir müssen also einerseits ohnehin eine hauptamtliche Stelle neu besetzen und hoffen andererseits, auch bald eine gute Lösung für die Freiwillige Feuerwehr insgesamt präsentieren zu können.“