Herdecke: „Unverbindliches Mitgefühl reicht nicht aus“

Herdecke. Jede vierte Frau ist in Deutschland von häuslicher Gewalt betroffen. Die Soroptimistinnen in Herdecke und Witten engagieren sich dagegen.

Die Soroptimistinnen in Herdecke und Witten wollen Gewalt gegen Frauen nicht einfach hinnehmen. Mit dem Projekt „1000 Stimmen gegen Gewalt“ setzen sich die drei Clubs für Frauen und Kinder ein, die unter häuslicher Gewalt leiden. Worum geht es bei dem Projekt? Wer steht dahinter? Die Redaktion hat darüber mit Dagmar Sommerfeld gesprochen. Das letzte Buch der Herdeckerin heißt „Kinder verstehen – es kommt auf die Beziehung an.“





Was steckt hinter dem Projekt?

Dagmar Sommerfeld: Die drei Soroptimistinnen-Clubs aus Herdecke und Witten möchten 1000 Menschen gewinnen, die mit uns gemeinsam ein Netzwerk von 1000 „Stimmen“ schaffen: Menschen, die sich gegen häusliche Gewalt an Frauen und an deren Kindern einsetzen.



Warum ist ein solches Netzwerk nötig?

Unverbindliches Mitgefühl reicht beim Thema häusliche Gewalt nicht aus. Es braucht Unterstützung von Menschen, die ihre Stimme erheben. Und das auch mit einem monatlichen Beitrag von einem Euro. Dazu haben wir einen Förderverein gegründet. Nach der Devise „kleiner Beitrag, große Wirkung“ sorgen bereits 564 Spenderinnen und Spender für eine Unterstützung der Beratungsstellen des Ennepe-Ruhr-Kreis.



Ein paar Zahlen und Fakten…

Jede vierte Frau in Deutschland ist von häuslicher Gewalt betroffen, als Kind, in der Ehe, in der Lebensgemeinschaft. Im Jahr 2018 kamen in Deutschland 141 Frauen durch häusliche Gewalt zu Tode. Das heißt im Klartext: Alle drei Tage ist ein Mensch deshalb gestorben. Fast immer war der Täter der eigene Ehemann oder der Ex.





Lassen sich die Zahlen beispielsweise auf Herdecke übertragen?

Ich will das – rein statistisch gesehen – versuchen: In Herdecke leben knapp 24000 Menschen. 52 Prozent davon, etwas mehr als die Hälfte, sind Frauen. 3125 Frauen erleben auf der Basis von Zahlen des Bundeskriminalamtes demnach häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt spielt sich also nicht nur „am sozialen Rand“ ab und bei Frauen nicht deutscher Herkunft. Das hat auch die Herdecker Gleichstellungsbeauftragte Evelyn Koch erst kürzlich die Mitglieder im Sozialausschuss wissen lassen.





Ist das Ausmaß dieser Gewalt ausreichend bekannt?

In der Öffentlichkeit ist häusliche Gewalt leider immer noch ein Nischenthema. Verweise auf Kampagnen oder Hilfstelefone greifen zu kurz, ebenso runde Tische „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ oder Förderprogramme für Frauenhäuser. Der Politik vor Ort ist allerdings bewusst, dass die Frauenhäuser völlig überlastet sind und das Beratungsangebot, das ja oftmals Leben schützt, erweitert werden muss. Immerhin: Wir sind auf einem guten Weg, Frauen und Kinder endlich zusammen zu denken. Auch wenn es banal klingt - wenn Frauen Gewalt in der Familie erleben, sind immer auch die Kinder betroffen.



Wo gibt es Hilfe im Kreis?

Bei der Frauenberatung.EN und beim Frauenhaus. Träger beider Einrichtungen ist der Verein „Frauen helfen Frauen“. Die Frauenberatung unterstützt Frauen in persönlichen Krisensituationen. Untersuchungen zeigen ein alarmierendes Bild gerade auch im Hinblick auf die Kinder. Die Studien belegen deutlich Zusammenhänge zwischen miterlebter häuslicher Gewalt und späteren psychischen Erkrankungen beziehungsweise Straffälligkeit.



Was muss geschehen?

Es gibt die Aufrufe an die Politik, Fördermittel für Prävention und Intervention aufzustocken. Diese Aufrufe müssen noch sichtbarer gemacht und verstärkt in die Öffentlichkeit getragen werden. Mit unserem Projekt „1000 Stimmen gegen Gewalt“ leisten wir einen entsprechende Beitrag, den Schutz von Frauen und Kindern zu sichern, die Gewalt erfahren. Das gilt für die Unterstützung der Beratung, die ganz NRW-weit nicht ausreichend finanziert ist, das tun wir aber auch mit unseren Schritten in die Öffentlichkeit.

Infos unter: www.si-witten-ruhr.de/projekte