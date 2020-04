Herdecker Coronaschutz vom 3-D-Drucker

Gut Ding braucht eine Weile. Anderthalb Stunden rechnet Richard Dawidowski aus Herdecke für die Produktion eines Anti-Corona-Schutzschildes aus Kunststoff und Plexiglas. Wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, wirft er seine 3-D-Drucker an. Bis zum Wochenende will er die ersten 40 Schilde fertig haben – und kostenlos abgeben. Ärzte, Logopäden oder auch Ergotherapeuten sollen profitieren.

Das Plexiglas für die Schutzschilde hat Richard Dawidowski in Polen bestellt, zwei Rollen für zusammen rund 200 Euro. Passend zurecht geschnitten, fehlt nur noch die Halterung für den Augen- und Nasenschutz. Das ist die eigentliche Herausforderung für den Herdecker, der das 3-D-Drucken zu seinem Hobby gemacht hat. Jetzt hilft sein Know How, damit aus einem langen dünnen Kunststofffaden computergesteuert durch immer wieder neuen Auftrag ein Ring wird, der das Glas und das Gummiband zum Umspannen des Kopfes hält.

Richard Dawidowski aus Herdecke mit einer von ihm auf einem 3-D-Drucker produzierten Schutzmaske für Augen und Nase gegen die Infektion mit Corona. Foto: Privat

Die Idee ist nicht von Dawidowski, sondern vom tschechischen 3-D-Drucker-Hersteller PRUSA. Und nicht nur der Herdecker allein hat sich ihrer bedient. „Ich bin Teil von www.Ruhrgebi3D.de“, sagt der 43-Jährige, und erklärt: „Das ist ein Haufen netter Menschen mit 3D-Druckern aus dem Pott.“ Gemeinsam ist ihnen der Spaß am Drucken und zur Zeit das Bemühen, das Coronavirus abzuwehren, wo es geht. Machen da Plexiglas-Masken überhaupt einen Sinn? Dawidowski hat seine Hausärztin gefragt. Die würde gerne so was haben, war die Antwort – zu ihrem Mundschutz dazu.

Seit drei Jahren druckt Richard Dawidowski in drei D. Sein Sohn wünschte eine Maschine, mit der man Spielzeug herstellen kann. Ein simpler Drei-D-Drucker konnte. Ein „Snow-Speeder“ wie im Film „Das Imperium schlägt zurück“ war Dawidowskis Erstling. Für weitere Raumgleiter hat er momentan aber keine Zeit. Mit einem Freund aus Iserlohn hat er 2017 ein Kleingewerbe angemeldet. Beide spannen ihre Drucker für die Schutzbrillenhalterungen ein. Verdienen wollen sie daran nichts. Für Richard Dawidowski wäre es „toll, wenn jemand seine Praxis nicht zumachen muss, weil er meine Schutzmaske hat.“

Richard Dawidowski will seine Schutzmasken Arztpraxen oder Therapeuten spenden, die Schwierigkeiten haben, an Schutzausrüstungen zu kommen. Anfragen an corona-

hilfe@rs-praezision.de. Wer mit Arbeit, Materialspenden oder auch 3D-Druck helfen möchte, meldet sich bei www.Ruhrgebi3D.de.