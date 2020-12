Herdecker Feuerwehr am Hochhaus im Beethovenweg im Einsatz

Ein piepender Rauchmelder in einer unbewohnten Wohnung am Beethovenweg rief die Herdecker Wehr auf den Plan.

Herdecke Drei Einsätze ist die Freiwillige Feuerwehr Herdecke über das Weihnachtswochenende gefahren.

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke hatte ein recht ruhiges

Weihnachtswochenende. Die bereitstehenden, ehrenamtlichen Einsatzkräfte mussten

dreimal ausrücken. Auch der Einsatzführungsdienst war an allen Tagen mit

unterschiedlichen Kameraden fest besetzt.

Heiligabend musste um 12.43 Uhr in der Innenstadt eine Tragehilfe für den

Rettungsdienst geleistet werden.

Ein ausgelöster Heimrauchmelder in einem Hochhaus im Beethovenweg sorgte am

ersten Weihnachtsfeiertag um 7.36 Uhr gemäß dem bestehenden Alarmplan für einen

Löschzugeinsatz. Auch eine zusätzliche Drehleiter der Feuerwehr Wetter

wurde aufgrund der Gebäudestruktur automatisiert mitalarmiert. Bei Eintreffen

wurde die Feuerwehr von der Meldenden eingewiesen. In einer Wohnung im 1.

Obergeschoss hörte man einen Rauchmelder piepen. Es öffnete niemand. Die Tür

wurde daher von der Feuerwehr schadensfrei geöffnet. Es konnte kein Brand

festgestellt werden. Die Wohnung war nicht bewohnt. Der piepende Melder lag auf

der Fensterbank. Die Einsatzstelle wurde der anwesenden Polizei übergeben und

die Wohnung wieder verschlossen. Ein erweiterter Löschzug war 60 Minuten im

Einsatz.

Am Sonntag mussten die Einsatzkräfte um 10.37 Uhr erneut in die Innenstadt

ausrücken und wiederum Tragehilfe für den Rettungsdienst leisten.