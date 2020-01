Herdecker Firma Dörken setzt auf „New Work“

Zurück zu den Wurzeln: Im traditionsreichen Familienbetrieb Dörken rücken die drei Tochterunternehmen Protec Systempasten, CD-Color Baufarben und Dörken MKS-Systeme wieder enger zusammen. Grund sei das anhaltend dynamische Wachstums in den Geschäftsbereichen Farbe und Lack beziehungsweise Oberflächen. Gleichzeitig beabsichtigt Dörken, agile Arbeitsprozesse einzuführen und baut das neues Bürogebäude an der Wetterstraße nach den Grundsätzen des „New Work“.

Mitwirkung aller Mitarbeiter

Im Zuge der umfassenden Neuausrichtung sollen nun die drei im Bereich der Oberflächentechnologie tätigen Sparten Pastensysteme, Baufarben und Mikroschicht-Korrosionsschutzsysteme zusammengeschlossen und zu einer neuen, marktgerechten Organisation entwickelt werden. „Vorangegangen war ein umfassender Gestaltungsprozess unter maßgeblicher Mitwirkung aller Mitarbeiter“, heißt es aus dem Betrieb. Die drei bisherigen Geschäftsführer Guido Strauch (Protec), Bernd von Pachelbel (CD-Color) und Dr. Gerd Reusmann (MKS) werden in ihren Verantwortunge bleiben; die umfassende Neu-Organisation der drei Sparten verantwortet Dr. Martin Welp.

Einheitliche Organisation

Dazu erläutert Dörken-Vorstand Thorsten Koch: „Wir befinden uns in wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten. Weltweite Märkte, Kunden und Partner zeigen eine hohe Veränderungsbereitschaft, auf die wir rechtzeitig reagieren wollen.“

Durch die geplante einheitliche Organisation der Dörken-Töchter Protec©, CD-Color und MKS und die beabsichtigte Einführung agiler Organisations- und Arbeitsstrukturen sollen sich zahlreiche Vorteile für Mitarbeiter und Kunden des Unternehmens ergeben. Dies unterstreicht Dr. Martin Welp: „Um zukünftig erfolgreich und wettbewerbsfähig zu sein, wollen wir weg vom traditionellen Silo-Denken und starren Hierarchien. Stattdessen wollen wir auf vernetztes Arbeiten setzen.“ Ob Forschung und Entwicklung, Anwendungstechnik, Vertrieb oder Projektmanagement: Dörken plant, künftig mit interdisziplinären Experten-Teams zu arbeiten, die sich zu jedem Kundenprojekt neu zusammenfinden und so deutlich schneller Entscheidungen treffen können. Gleichzeitig werden derzeit zahlreiche Geschäftsprozesse digitalisiert bzw. mit Hilfe digitaler Tools effizienter gestaltet. „Mit der geplanten Neuorganisation soll eine übergreifende, austauschorientierte Wissensplattform für alle Branchen und Anwendungsbereiche von Oberflächen-Technologien entstehen“, fasst Dr. Martin Welp zusammen.

Herdecke Wetter Global Player mit weltweit rund 1.000 Mitarbeitern Seit 127 Jahren schon entwickelt und produziert das traditionsreiche Herdecker Familienunternehmen Dörken hochwertige Produkte für unterschiedlichste Branchen und industrielle Anwendungsbereiche. Unter dem Leitsatz „Dörken schützt Werte“ ist das international tätige mittelständische Unternehmen über Jahrzehnte zu einem Global Player mit weltweit rund 1.000 Mitarbeitern gewachsen.

Dörkens Kommunikations-Chef Matthias Fischer erklärt die sogenannte „New Work“-Philosophie: „Darunter verstehen wir neue Arbeitsstrukturen und agile Arbeitsweisen. Sie ermöglichen nicht nur, dass personelle Ressourcen untereinander ausgetauscht werden können, also ein Mitarbeiter, der an einer Stelle fehlt, an anderer Stelle eingesetzt werden kann. Sondern sie machen auch möglich, dass ein Expertenteam eine Woche lang, freigestellt vom Alltagsgeschäft, gemeinsam an einem Kundenprojekt arbeitet.“ Und weiter: „Dafür braucht man, über die herkömmlichen Büros hinaus, auch Projekträume, wie sie in dem neuen Gebäude entstehen.“

Arbeitswelt von Morgen

Transparent, hell und einladend zeigt sich der Bau nicht nur von außen. Auch die Innenarchitektur mit offenen Working Lounges, modernen Büros und funktionalen Besprechungsräumen soll – ganz im Sinne dieser „New Work“-Philosophie – eine angenehme Arbeitsatmosphäre bieten und zu einer regen Kommunikation einladen. Das ebenfalls zum Komplex gehörende Betriebsrestaurant biete den Mitarbeitern laut Dörken „alle Möglichkeiten einer gesunden und ausgewogenen Ernährung“. Die Fertigstellung des Neubaus ist für den Frühsommer 2020 geplant.