Herdecker Händler hat mit voller Kraft auf Masken gesetzt

Normalerweise verkauft Thomas Albrecht in seinem Geschäft an der Hauptstraße in Herdecke Druckerpatronen und Schulhefte. Das tut er auch jetzt. Hauptsächlich gehen derzeit aber Masken aber den Verkaufstresen seines „Office-Bedarfs“. Albrecht bietet den Coronaschutz in diversen Güteklassen und vor allem ausreichender Stückzahl an. Zu danken ist das seinem Geschäftssinn und seiner russischen Schwiegermutter.

Die Mutter seiner Frau kennt aus den Tagen des Sozialismus noch echte Versorgungsengpässe. Vor Weihnachten schon war sie nervös und begann mit Hamsterkäufen. Mehl, Nudeln, das Übliche. Der Schwiegersohn war mit im Bild, was auf russischen Internetseiten über die Corona-Probleme im benachbarten China zu lesen war. Und auch bei chinesischen Informationsquellen selbst machte sich Thomas Albrecht schlau.

Sein Interesse an der Ausbreitung der Seuche war geweckt. Als dann im neuen Jahr die dramatischen Nachrichten aus Italien kamen, war ihm klar: „Das kommt auch zu uns!“ Zu der Neugierde als Bürger gesellte sich das Gespür als Geschäftsmann, als er dort den rasanten Preissprung eines Desinfektionsmittels von fünf auf weit über hundert Euro beobachten konnte: „Da hat es als Kaufmann ,Klick‘ gemacht.“ Die Recherche fing an, das Riskieren, schließlich die zusätzliche Arbeit beim Verkauf.

Auch beim Auftreiben von Druckerpatronen muss man schon mal erfinderisch sein. Dadurch kennt er auch eigene Wege zu Lieferanten. Er hat sich bei den Anbietern umgesehen, „ein bisschen gepokert“ („Nicht alles, was in China bestellt wird, kommt auch wirklich an“), und schließlich „mit Vollgas Masken gekauft“. Jetzt sei ordentlich was im Lager, sagt er, aber „in der Pipeline steckt auch noch Nachschub.“

Merkblatt für Interessierte

Thomas Albrecht hat viel über Masken gelernt und das auch gerne an die Passanten weitergegeben, die an seinem Geschäft am Knick der Hauptstraße kurz vor dem Beginn der Fußgängerzone vorbei ziehen. Auf einem Merkblatt kann jeder Interessierte nachlesen, was eine FFP2-Maske von einer FFP3-Maske unterscheidet und warum die meisten Menschen weder die Eine (für Arbeiten mit Lack oder Ärzte im OP) oder die Andere (für den Umgang mit Asbest) gar nicht brauchen, sondern mit einer einfachen Maske gut bedient sind.

Weil der Nachschub bei möglichen Mitbewerbern auch wieder besser klappt, gibt es Druck auf die Preise. Viele Kunden haben sich bei ihm schon in den letzten Tagen eingedeckt, nach der Ankündigung der Maskenpflicht. Am ersten Tag ihrer Gültigkeit war der Run so groß. Sogar Druckerpatronen verkaufe er mehr, berichtet Albrecht. Weil die Masken so viel Kundschaft anziehen. Manchmal wird Thomas Albrecht aber auch angepöbelt. Auf hundert Zeitgenossen käme etwa einer, der ihm Vorwürfe mache: In den Kliniken fehlten Desinfektionsmittel und Schutzmasken für Gesicht und Atemwege – und er mache an so etwas sein Geschäft. Ja, sagt Albrecht dann, ihn wundere das auch: Vielerorts diese Klagen, „aber bei mir hat noch kein Krankenhaus angefragt.“