Herdecker Maiwoche soll im September gefeiert werden

Wetter Um vier Monate soll die 47. Maiwoche verschoben werden. Es fehlt noch die Stimme der Politik. Und was wird mit dem Seefest in Wetter?

Herdecke/Wetter. Die Herdecker Stadtverwaltung will die 47. Maiwoche in den September verschieben. Traditionell findet rund um Christi Himmelfahrt (in diesem Jahr am 13. Mai) die Herdecker Maiwoche statt. Den Prognosen von Politik und Wissenschaft zufolge, werde bis zu diesem Zeitpunkt nur ein geringer Anteil der Bevölkerung in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sein, heißt es aus dem Rathaus. Daher halte die Verwaltung es für sinnvoll, das traditionelle Stadtfest in den September zu verschieben. Konkret vorgeschlagen wird die Durchführung für den Zeitraum vom 10. bis 12. September 2021. Die Chancen auf eine Durchführung im Spätsommer - fast genau vier Monate später - seien deutlich besser, so dass sämtliche Planungen (Band-Akquise, Technikausschreibung und mehr) nun darauf ausgelegt werden sollten. Nun muss noch die Politik in der nächsten Ratssitzung im Februar über die vorgeschlagene Verschiebung des großen Stadtfestes entscheiden. Die teilnehmenden Vereine sowie Partner wurden bereits über den Plan informiert.

Kein Plan fürs Seefest

Und welche Überlegungen gibt es aktuell zum größten Stadtfest in Wetter, dem Seefest? Aus dem Rathaus heißt es dazu: "Natürlich wollen wir, dass unser Seefest nach der Corona bedingten Absage in 2020 in diesem Jahr stattfindet. Ob wir dieses Fest gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern feiern können, liegt allerdings nicht allein in unserer Hand." Angesichts der Pandemie-Lage lasse sich jetzt noch nichts seriös voraussagen. Und die weitere Pandemie-Entwicklung sei noch nicht absehbar, so Stadtsprecher Jens Holsteg. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Wetter die Seefest-Absage Anfang April bekannt gegeben. Bereits seit 1995 findet am Harkortsee in Wetter, zumeist kurz vor oder kurz nach den Sommerferien, das Seefest zwischen der unteren Gustav-Vorsteher-Straße, auf dem Freibad-Parkplatz, dem Seeplatz und dem Naturbad-Gelände statt.