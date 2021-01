Herdecker nach Angriff auf Busfahrer vor Gericht

Herdecke Erst flog er aus dem Bus, dann versuchte er vergeblich ein Taxi zu nehmen, landete schließlich beim gleichen Busfahrer und schlug zu.

Die Wut eines 44-Jährigen wurde offenbar übermächtig, als ihn der Fahrer eines Herdecker Linienbusses rauswarf – und er schlug zu. Vor dem Amtsgericht Wetter versuchte er nun, seinen gewalttätigen Ausbruch zu begründen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittag des 19. März im Bereich einer Bushaltestelle in Herdecke. Nach langen Diskussionen mit dem späteren Opfer und einem Polizeieinsatz geriet der 44-Jährige derart in Rage, dass er seinem Gegner mehrere Faustschläge in das Gesicht versetzte.

Vorsätzliche Körperverletzung wurde dem Mann, der zuvor noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, nun in einem Prozess in Wetter zur Last gelegt. Er stellte die Schläge nicht in Abrede, wollte aber erklären, wie es so weit kommen konnte. Der Fahrer habe ihm vorgeworfen, sich hinter einem Absperrband zu dicht an seinen Platz gesetzt zu haben. Aber das habe gar nicht gestimmt. Am Ende, nach dem Eintreffen der Polizei, habe er den Bus wirklich verlassen müssen. Danach habe er erfolglos versucht, ein Taxi zu bekommen und letztlich in den nächsten Linienbus einsteigen wollen. Doch am Steuer habe wieder der Fahrer gesessen und der habe ihn erneut die Tür gewiesen. Daraufhin habe er die Kontrolle verloren und zugeschlagen. Das Gericht entschied, ein psychiatrisches Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit des 44-Jährigen einzuholen. Mit dem Ergebnis wird der Fall demnächst neu aufgerollt. sam