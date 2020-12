Herdecker Trennung endet mit Drogenvorwurf vor Gericht

Herdecke Hat die Herdeckerin mit Drogen gehandelt oder waren sie zum Eigengebrauch? Mit dieser Frage beschäftigte sich das Amtsgericht Wetter.

Im Zuge einer hässlichen Trennung behauptete ein Mann aus Herdecke der Polizei gegenüber, mehr als zehn Gramm Amphetamin bei den Sachen seiner Ex-Freundin gefunden zu haben. Der 24-Jährigen bescherte das einVerfahren vor dem Amtsgericht inWetter. Dort konnte sie sich schließlich zu einem Geständnis durchringen – wenn auch in deutlich kleinerem Format.

Die Beziehung zwischen dem 49-Jährigen aus Herdecke und der jungen Frau war offenbar schon länger von Höhen und Tiefen gekennzeichnet. Zuletzt eskalierte die Situation – wechselseitige Vorwürfe inklusive. Mitte April 2019 kam es zur endgültigen Trennung und danach gab er bei der Polizei an, auf ein Päckchen mit Amphetamin gestoßen zu sein. Er habe es auf die Waage gelegt: 11,48 Gramm. Zur Untermauerung stellte er den Beamten eine Sprachnachricht der 24-Jährigen zur Verfügung. Darin forderte sie ihn durchaus rüde auf, ihr den Stoff zurückzugeben und zwar schnell, da ein gewisser „Leon“ um 11 Uhr erscheine und sie nicht wisse, was sie dem ansonsten sagen solle. Dazu hagelte es förmlich Beleidigungen. Er erklärte, der Forderung Folge geleistet zu haben. So geriet sie in Verdacht, mit der Droge Handel zu treiben. Bei einer polizeilichen Vernehmung versicherte sie dann aber, dass „Leon“ lediglich eine Erfindung gewesen sei. Verkauft habe sie nie, sie habe konsumiert und das Amphetamin sei für ihren eigenen Bedarf bestimmt gewesen.So wurde aus dem Verdacht, sie deale mit der Droge, der Vorwurf des unerlaubten Besitzes.

Angeklagte bestreitet Vorwurf

Anfang November begann der Prozess in Wetter und nun bestritt die 24-Jährige komplett. Zwar habe sie mal Amphetamin gehabt, doch das sei viel früher gewesen und schon gar nicht habe sie so viel besessen. Überhaupt: Woher stamme denn die Mengenangabe? Wenn ihr Verflossener das gewogen haben wolle, könne das doch gar nicht zulässig sein.

Nach der Einlassung entschied das Gericht, einen weiteren Termin anzusetzen – mit dem Ex-Freund im Zeugenstand. Doch der 49-Jährige aus Herdecke berief sich, als die Verhandlung fortgesetzt wurde, im Wesentlichen auf Erinnerungslücken. Er könne sich weder entsinnen, um was es sich bei dem weißen Pulver gehandelt habe, noch wisse er, ob er es auf die Waage gelegt habe. „Ist lange her“, rechtfertigte er sich. Auch habe er keine Erinnerung an die Sprachnachricht mit der rüden Aufforderung, ihr das Amphetamin zurückzugeben. „Alles gelöscht“, kommentierte er und zeigte auf Nachfrage sein Handy vor. Er habe öfter etwas bei ihr gefunden. Das zumindest wusste er noch.

Oma sagt aus

Dem Herdecker folgte die Oma der Angeklagten in den Zeugenstand. Und die hatte ihre ganz eigene Meinung von der Glaubwürdigkeit des 49-Jährigen. Die 67-Jährige schilderte gewalttätige Übergriffe und verwies darauf, dass er selbst Drogen konsumiert habe. An dem Aprilmorgen im vergangenen Jahr habe er ihr ein Foto von dem Tütchen mit der weißen Substanz geschickt und als sie daraufhin angekündigt habe, zur Polizei zu gehen, weil Drogen ein absolutes No-Go seien, habe er zugegeben, das Ganze gestreckt zu haben, damit sie vielleicht doch bei ihm bleibe. Womit er gestreckt habe, das wisse sie nicht. Auch wisse sie nicht, ob es sich tatsächlich um Amphetamin gehandelt habe und was aus dem Päckchen geworden sei. Aber: „Er war immer ohne Ende hinterlistig.“

Am Ende gab die 24-Jährige zu, damals ab und zu etwas gekauft zu haben – aber stets nur für 20 bis 30 Euro, weil sie nur wenig Geld zur Verfügung gehabt habe. Und das wertete das Gericht als Geständnis. Und, Richter Christoph Labenski nahm ihr ab, dass es sich um eine deutlich geringere Menge handelte. Strafmildernd fiel außerdem ins Gewicht, dass der Vorfall länger zurücklag und sich die junge Frau darum bemüht, den Drogen ganz zu entsagen. Gegen sie sprachen zwei einschlägige Voreintragungen im Strafregister und das rasante Rückfalltempo. Der Fall endete mit 50 Tagessätzen à 25 Euro Geldstrafe.