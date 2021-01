Herdeckerin schreibt Mutmachendes gegen den Corona-Blues

Wetter Nic Koray vom Begegnungshof HerzBerg bietet seit Jahresbeginn Patenschaften für ihre Schafe an. Und freut sich auf ihr erstes Buch.

Herdecke. Nic Koray ist voller Vorfreude. Im Februar erscheint im Selbstverlag ihr Buch „Das kleine Gold – Geschichten zum Glücklichsein". Die Pädagogin, Illustratorin, Musikerin und Fachkraft für tiergestützte Intervention und Förderung, die am Bergweg den Begegnungshof HerzBerg betreibt, hat einen "Schatz an kleinen goldenen Geschichten, die in dieser düsteren Zeit Mut machen und Licht bringen", gehoben und aufgeschrieben.

Geschichten und Fotografien

Das Buch ist für Nic Koray ein Herzensprojekt: Sie hat darin 16 Kurzgeschichten mit engem Bezug zu 16 Naturfotografien aus Herdecke verquickt. Alle Erzählungen seien ihr, so die Herdeckerin, im vergangenen November und Dezember zugeflogen, "als die bedrückende Stimmung durch Corona und die USA-Präsidentschaftswahlen besonders deutlich spürbar war und ich das Arbeiten an diesen Geschichten als kraftspendend und tröstlich erleben konnte". Nun möchte Nic Koray ihre Geschichten durch die Veröffentlichung des Buches allen zugänglich machen, damit sie "die Menschen in dieser herausfordernden Zeit erreichen, trösten und erfreuen" können.

Buch und Hörbuch

Aus diesem Grunde habe sie sich auch gegen die langwierige Verlagssuche und für den Selbstverlag tredition entschieden, um das Buch bereits im Februar anbieten zu können. "Es soll ein wertiges, ansprechendes kleines Buch mit Hardcover, wunderschönen Fotografien und zauberhaften Kurzgeschichten werden", freut sich die Herdeckerin. Ebenfalls in Planung sei, das Buch als Hörbuch mit selbstkomponierter Musik herauszubringen, um insbesondere auch alten Menschen, die vielleicht nicht mehr gut sehen bzw. lesen können, in ihrer Isolation den Inhalt der kleinen poetischen und zuversichtlichen Geschichten zugänglich zu machen. Ab Ende Februar gibt es zunächst das Buch dann überall Buchhandel und bei Nic Koray.

So helfen Tierpaten

Alle Gruppen- und Kursarbeiten auf dem Begegungshof HerzBerg macht die Pandemie derzeit unmöglich. Um die Auswirkungen des Lockdowns auch auf den Hof ein wenig zu mildern, ist Nic Koray zudem mit einer Idee ins neue Jahr gestartet: Seit Anfang Januar können Bürger eine Tierpatenschaft für eines ihrer 15 Schafe übernehmen, von denen drei im März wahrscheinlich sechs Lämmer bekommen werden. Bei sechs Schafen handelt es sich um sogenannte Krainer Steinschafe, die bei Nic Koray in schlachtfreier Erhaltungszucht leben. "Das ist eine uralte Rasse, die vom Aussterben bedroht ist. Letztes Jahr haben sie schon drei Lämmer bekommen, und jetzt kommen im März die nächsten", ist die Herdeckerin bereits voller Vorfreude.

Unterstützung für den ganzen Hof

Sechs Schafpaten sind bereits gefunden. Wer sich interessiert, findet alle Schafe mit Profil auf der HerzBerg-Homepage. Eine Patenschaft kostet 95 Euro und läuft über ein Jahr. "Mit diesem Geld unterstützt man den Hof; es kommt nicht nur dem eigenen Patenschaf, sondern der ganzen Herde zugute und ist ein Beitrag fürs Futter, für Tierarztkosten und die Erhaltungszucht", erklärt die Pädagogin.

Angebote in "normalen" Zeiten

In "normalen" Zeiten bietet der Begegnungshof HerzBerg an mehreren Standorten in der Natur und ambulant eine große Auswahl an tiergestützten Angeboten für Jung und Alt. Einige finden auf den Schafweiden oder am Standort im Bergweg statt, andere ambulant in verschiedenen Einrichtungen gemeinsam mit Tieren. Tiergestützte Fördermaßnahmen gibt es demnach vor Ort oder in Kliniken und anderen Einrichtungen sowie Besuchsdienste in Seniorenheimen. Zu den Angeboten gehört auch Umweltpädagogik: Um Tiere hautnah zu erleben, ökologische Zusammenhänge zu verstehen und einen achtsamen Umgang mit der Natur auszubilden, bietet der Begegnungshof prägende Erlebnisse für Schulklassen und Kindergartengruppen. Zudem bietet Nic Koray eine tierbegleitetete Erarbeitung von Theaterstücken ebenso wie Musizieren mit Tieren und selbstgemachten Instrumenten aus Naturmaterialien und Geburtstagsfeste bei den Schafen an; es gibt wöchentliche Filzkurse und Wollwerken für jedermann, Färberkurse, Auszeit bei den Schafen; Schafsruhe tanken für Einzelpersonen und Familien und mehr. Weitere Informationen und Kontakt unter www.herzberg-herdecke.de