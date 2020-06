Idealspaten Herdecke öffnet Backsteinhaus am Architektur-Tag

Herdecke. Industrie-Charme: Am Tag der Architektur (20. Juni) können Gäste nachmittags ein altes Produktionsgebäude von Idealspaten in Herdecke besichtigen

Fällt der Firmenname Idealspaten, steigen bei manchen Herdeckern Heimatgefühle auf. Sie denken dann etwa an das denkmalgeschützte Backsteinhaus am Traditions-Standort Goethestraße 27 und den dortigen Turm mit der weithin sichtbarem Symbolfigur, die ein Gartengerät in der Hand hält. Mit all dem können sich Besucher am Tag der Architektur auseinandersetzen. Am Samstag, 20. Juni, öffnet sich die Tür dieses Produktionsgebäudes. In dem dreigeschossigen Haus aus den 1930-er Jahren entstanden neue Büros, die Besucher von 15 bis 18 Uhr kostenlos und ohne Anmeldung (womöglich mit kurzer Wartezeit) besichtigen können.

Führungen für Kleingruppen bieten dann die Herdecker Innenarchitekten Catrin Wille-Haacke und Gisbert Haacke an. Das Duo hatte den Eheleuten Corinna und Bodo Reinke als Idealspaten-Geschäftsführer Umgestaltungspläne vorgelegt – und sie damit überzeugt. Hintergrund: Das historische Produktionsgebäude oberhalb der Bahngleise war zuvor eine Lagerstätte für Spaten. Durch Rationalisierungen und Umbaumaßnahmen entstanden in der ersten Etage freie Flächen, die auch die Reitho Holding GmbH als Idealspaten-Tochtergesellschaft und Mieterin nutzen wollte. Im Erd- und Dachgeschoss laufen weiterhin Fertigungsprozesse.

Eindrucksvolles Treppenhaus

Bemerkenswert ist nicht nur der Aufgang durch ein atmosphärisches Treppenhaus, in dem bald Bilder mit Idealspaten-Bezug hängen. Im neu gestalteten Flur in der ersten Etage haben die Haackes einen Sehschlitz auf Augenhöhe angebracht. Vor einer Glasscheibe läuft ein insgesamt knapp 100 Meter langes Band entlang, an dem sich gerade frisch geschliffene sowie lackierte Schaufeln befinden bzw. trocknen und wodurch Besucher Einblicke in die Produktion erhalten.

Vier Örtlichkeiten am 20. Juni für Besucher geöffnet Insgesamt vier Anlaufstationen gibt es in Wetter und Herdecke am Tag der Architektur, der 2020 zum 25. Mal in Nordrhein-Westfalen stattfindet und nun unter dem Motto „Ressource Architektur“ steht. In der Harkortstadt sind das am 20. Juni: Klimaschutzsiedlung Schmandbruch, Passivhaus am Sonnenfeld 14, Besichtigung von 11 bis 16 Uhr; in Grundschöttel, Pommelshöh 8b+c, Neubau von „Zwillings-Einfamilienhäusern“, Führungen alle 30 Minuten von 11 bis 14 Uhr. In Herdecke öffnet die HGWG Türen im Wohnquartier Alter Steinbruch am Bahnhof. In der Walter-Freitag-Straße 1 und 3 erhalten Besucher am übernächsten Samstag von 14 bis 17 Uhr Einblicke in das Mehrgenerationenwohnen. Ein paar Meter weiter steht bei der Idealspaten-Bredt GmbH Co. KG in der Goethestraße 27 das rund 4000 Quadratmeter große Gebäude von 15 bis 18 Uhr offen, zu sehen sind neue Büroräume und eine bemerkenswerte Stahl-Holz-Treppenanlage mit Ausstellung. Weitere Informationen zu den 180 geöffneten Örtlichkeiten in 100 Städten gibt es bei der Architektenkammer NRW (Internet: www.aknw.de).

„Wir haben in der Vergangenheit viele Vorgänge automatisiert und energieeffizienter gestaltet“, erklärt Bodo Reinke. Dem Unternehmen mit rund 70 Angestellten gehe es einigermaßen gut, der Wandel wirke sich entsprechend aus: „Wir produzieren in etwa die gleiche Stückzahl wie früher, benötigen heute dafür aber nur noch ein Zehntel der einstigen Mitarbeiterzahl.“

Zurück zur Architektur. Sanierungsarbeiten standen auch an der Backstein-Fassade des expressionistischen Eckhauses an. Und damit auch an der kastenförmigen Fensterfront. „Die haben wir aufwendig restauriert“, berichten die Haackes. Auch die Denkmalbehörde erfuhr von der Sandstrahlung, dem neuen Korrosionsschutz und der Lackierung im Obergeschoss, wo neben dem Archiv, einer Toilette und Teeküche fünf Büros entstanden. „Nicht für die Idealspaten-Verwaltung, die sitzt nebenan“, erklärt Bodo Reinke, der sich mit seiner Frau einen Raum teilt und mit ihr auch im großen Besprechungszimmer beispielsweise Gäste der Wohnungsgesellschaft empfangen kann.

Bezug früher-heute betonen

„Wir wollten die Industrie-Architektur betonen. Um den Bezug früher-heute zur Geltung zu bringen, haben wir wenige Materialien verwendet“, berichtet Gisbert Haacke und blickt auf den neuen Eichenboden oder das Beleuchtungskonzept. Seine Frau weist auf den Schwarzstahl an den Glasfronten und teils filigrane Profile hin. „Den Flur haben wir lichtdurchflutet umgestaltet. Wir wollten den historischen Charme, der auch durch die alten Fenster aufkommt, unbedingt belassen“, so Catrin Wille-Haacke und spricht von einem der schönsten Projekte in ihrer Berufszeit. In der Ankündigung zum Architektur-Tag heißt es: „Alle sichtbaren Oberflächen sowie die maßgefertigte Einrichtung nehmen Bezug auf den historischen Charakter des Baudenkmals sowie auf die in dem Industriebetrieb verarbeiteten Materialien.“

Neue Büroräume mit Industrie-Charme bei Idealspaten Herdecke Neue Büroräume mit Industrie-Charme bei Idealspaten Herdecke Am Samstagnachmittag, 20. Juni, können Gäste sich ein besonderes Produktionsgebäude von Idealspaten-Bredt in Herdeckes Goethestraße 27 angucken. Foto: Steffen Gerber

Bodo Reinke drückt es anders aus: „Für uns war all das zunächst nicht vorstellbar. Es ist toll, was daraus geworden ist.“ Wer sich nur am Rande für Architektur, Büros oder Idealspaten interessiert, kann am 20. Juni übrigens auch einfach den bemerkenswerten Blick über Herdecke bis zum Kaisberg und nach Hagen aus dieser Etage genießen.