Impfstart am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke verschoben

Herdecke Lieferengpässe beim Hersteller machen eine Planänderung beim Impfstart im Krankenhaus notwendig. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Eigentlich war alles vorbereitet. 170 Mitarbeiter des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke sollten am Mittwoch die erste Impfdosis bekommen. Doch am Vorabend dann die Eilmeldung - aufgrund von Lieferengpässen des Herstellers Biontech/Pfizer muss der Impfstart verschoben werden.

Die Enttäuschung im Gemeinschaftskrankenhaus ist groß, aber momentan nicht zu ändern. Die Klinik hatte seit Bekanntwerden, dass nun ihre Mitarbeiter geimpft werden können, einen Plan erarbeitet, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. "Der GKH-interne Impfplan basiert auf den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) und des Deutschen Ethikrates", erläutert Pressesprecherin Alexandra Schürmann. "So sind zum Beispiel die Pfleger und Ärzte der Intensivstation als Erste an der Reihe", erläutert sie. Eine Woche später sollten eigentlich weitere Mitarbeiter die Impfung bekommen. Doch die müssen sich nun weiter gedulden. Das GKH kann nun frühestens ab 1. Februar mit den ersten Impfungen im Haus beginnen. Diese Verschiebung des Impfstarts betrifft auch die anderen NRW-Krankenhäuser.

Doch es gibt auch erfreuliche Nachrichten aus dem GKH. Die Umbauarbeiten für die Erweiterung der Planbetten für die Psychiatrie von 81 auf 110 kommen gut voran. Bereits Anfang April sollen sie in diesem Bereich fertiggestellt sein.

Zur Erinnerung: Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke hat eine Erweiterung seines psychiatrischen Pflichtversorgungsauftrages zugesprochen bekommen. Das bedeutet, dass die Klinik über die bereits bestehende Versorgungsregion hinaus auch noch die komplette Stadt Witten mit betreut. Zusätzlich zu dieser bestehenden Versorgung darf das Krankenhaus die Anzahl der Planbetten auf maximal 110 erweitern. "Dem kommen wir jetzt sukzessive näher", freut sich Prof. Dr. Alfred Längler, Ärztlicher Direktor der Klinik. Derzeit laufen noch Bauarbeiten für die Akutstation der Klinik, so Längler. Vor der Station soll ein Patientengarten entstehen. Corona habe die Umbauarbeiten im Haus zwar erschwert, aber nicht verzögert, betont der Klinikdirektor: „Wir liegen im Zeitplan.“ Insgesamt investiere das Krankenhaus zwischen fünf und sechs Millionen Euro in die Psychiatrie.

Im Herdecker Krankenhaus, das Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Psychosomatik anbietet, wird es keine speziell ausgewiesene gerontopsychiatrische Station geben. Geriatrische Patienten werden aber bereits jetzt behandelt und sollen auch weiterhin je nach Erkrankung auf den spezialisierten Stationen versorgt werden.

Zusätzliches Personal benötigt

Wenn die Herdecker im April auch die psychiatrische Pflichtversorgung der kompletten Stadt Witten übernehmen, benötigen sie vorher noch zusätzliches Personal. Prof. Alfred Längler spricht von rund 40 neuen Mitarbeitern – Ärzten und Pflegekräften. Der Klinikdirektor geht davon aus, „dass die Mannschaft im April steht". Der neue Chef der Psychiatrie wurde bereits gefunden: Im April vergangenen Jahres hat Prof. Helge Müller die Leitung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie übernommen. Der gebürtige Niedersachse war vorher stellvertretender Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Bonn. An der Universität Witten/Herdecke hat Müller den neu eingerichteten Lehrstuhl für Integrative Psychiatrie und Psychotherapie übernommen (die Redaktion berichtete).

An der Wittener Pferdebachstraße unterhält das Gemeinschaftskrankenhaus noch eine Tagesklinik, die zur Abteilung der Erwachsenenpsychiatrie der Herdecker Klinik gehört. Derzeit verfügt die Tagesklinik über 21 Plätze für Menschen mit Depressionen, Psychosen, Borderline-Störungen oder anderen psychiatrischen Erkrankungen. Die Zahl der Behandlungsplätze soll auf 35 aufgestockt werden. Am bisherigen Standort ist dies nicht möglich. Dazu Prof. Alfred Längler: „Wir werden für die Erweiterung nicht selbst bauen.“ Die zusätzlichen Plätze sollen noch im Laufe des Jahres in einer angemieteten Immobilie entstehen. „Im Idealfall in der Nähe der Tagesklinik."

Info:

- Im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke werden derzeit acht Covid-Patienten behandelt. Keiner davon musste beatmet werden.

- Bei der Arbeit im Herdecker Krankenhaus habe sich nach Aussage des Ärztlichen Leiters, Prof. Dr. Alfred Längler, bislang niemand mit Covid infiziert.