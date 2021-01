Impfzentrum für Wetter und Herdecke setzt auch auf Ehrenamt

Seit Mitte Dezember fertig, aber noch nicht in Betrieb: das Corona Impfzentrum für den Ennepe Ruhr Kreis in Ennepetal.

Wetter/Herdecke/Ennepe-Ruhr Helfer gesucht, nicht nur aus dem medizinischen Bereich: Wie Wetteraner und Herdecker im Impfzentrum des EN-Kreises mitmachen können

Bei der großen Impfaktion gegen Corona mitmachen wollen nicht nur medizinische Fachkräfte. Aber werden ehrenamtliche Helfer im Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises, das auch für Wetter und Herdecke zuständig ist, überhaupt gebraucht? Ein Gespräch mit Andreas Töpke vom Roten Kreuz in Schwelm.

Ist im Konzept des Impfzentrums Platz für ehrenamtliche Hilfe?

Grundsätzlich ist eine ehrenamtliche Hilfe willkommen, denn die geplanten Aktionen, in dem nötigen Umfang, werden ja letztendlich von der Allgemeinheit durch unsere Steuergelder getragen, getragen werden müssen. Hier kann ein ehrenamtliches Einbringen natürlich auch zur finanziellen Entlastung beitragen. Auch sehe ich so eine Möglichkeit neben den knappen, straffen Personalplanungen etwas „Luft“ im täglichen Betrieb zu gewinnen und so die Qualität zu steigern.

Wird nur medizinische Hilfe benötigt oder braucht es auch Schreibkräfte/Verwaltungserfahrene?

Wir besetzen den Empfang, die Betreuung und Begleitung vor dem eigentlichen Aufklärungsgespräch mit dem Arzt, den Wartebereich nach der Impfung und den Sanitätsraum.

Gibt es die Möglichkeit, das Impfzentrum nur an den Wochenendtagen zu unterstützen?

Wir werden grundsätzlich in zwei Schichten arbeiten, 8 bis 14 Uhr und 14 bis 20 Uhr. Selbstverständlich kann gerade bei „Ehrenamtlichen“ ein Einsatz auch nur an den Wochenenden erfolgen.

Wohin müssen überhaupt Anfragen gestellt werden oder gibt es nur Bewerbungsmöglichkeiten für ausgeschriebene Stellen? Wo sind diese zu finden?

Noch haben wir keine Stellen ausgeschrieben. Lediglich einen Kontakt zum Freiwilligen-Portal NRW aufgebaut. Anfragen und Bewerbungen, ob ehrenamtlich, hauptamtlich in Voll- oder Teilzeit oder 450€ Minijob dürfen gerne an: bewerbung@drk-schwelm.org gesendet werden.

Hat es schon viele solcher Hilfsangebote‑Anfragen gegeben?

Bisher sind wir nicht großartig in Erscheinung getreten, daher liegen uns einzelne Anfragen und Angebote vor.

Bekommen die Freiwilligen eine Antwort/Absage?

Wer sich beim DRK Schwelm über die o.g. Adresse bewirbt, bekommt auch eine Antwort. Auf die Bewerbungen über das NRW-Portal können wir nicht direkt zugreifen, haben da auch keinen Einfluss.