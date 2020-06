In 90 Minuten 100 Jahre zu Kleinholz gesägt

Bange Blicke gehen nach oben. Das Klirren von Dachpfannen, die auf dem Boden zerschellen, ist zu hören. Äste knirschen, als der Kran die schwere Kastanie anhebt. Am Bonsmann’s Hof haben am Donnerstag die Aufräumarbeiten nach dem Sturm Friederike begonnen.

Zur Erinnerung: In der vergangenen Woche war die alte Kastanie, die sich im Eingangsbereich des Restaurant- und Landhotels befand, abgeknickt und mit ihrem schweren Geäst auf den Giebel des Hauses gefallen. Aus diesem Grund war der Betrieb vorläufig eingestellt.

Chef Björn Bonsmann hatte in der Zwischenzeit einen Statiker bestellt, der sich den Schaden ansehen sollte. Der gab schon eine vorläufige Entwarnung: An der tragenden Konstruktion des Hauses ist nichts kaputt. Umso spannender war die Bergung der Kastanie gestern, denn solange der Baum noch auf dem Giebel ruhte, war das Ausmaß der Schäden nicht zu erkennen.

Luxus für den Baumkletterer

Gegen 13 Uhr begannen die Arbeiten. Baumkletterer Sebastian Kunkel wurde per Kran ins Geäst gehoben. „Luxus“, wie er anschließend sagte. Eigentlich erklimmt er diese Höhen mit Muskel- und Seilkraft. Seine Aufgabe war im Vergleich dazu eher einfach. So musste er die Ketten des Krans befestigen, die den Baum aus seiner misslichen Lage befreien sollten. Zusätzliche Gurte an den Seiten sorgten dafür, dass der Baum nicht ins Haus pendelte, als er angehoben wurde.

Baumfällaktion am Bonsmann's Hof in Herdecke Baumfällaktion am Bonsmann's Hof in Herdecke

Doch das Vergnügen war nicht von langer Dauer. Als der Kranführer Andreas Klatt nach Anweisungen seines Kollegen Marcel Bähr anfing, den Baum zu lupfen, musste doch noch kurz unterbrochen werden. Schwierigkeiten bereitete ein Querast, der zwischen Dach und Kamin gefallen war. „Das Problem ist, dass wir die Drehung nicht genau voraussagen können und deshalb mit dem Kamin unheimlich vorsichtig sein müssen“, so Bähr.

Doch schließlich war es geschafft. Es schepperte ein paar Mal laut, als große Zweige doch noch ein paar Dachpfannen abrissen, das „f“ der Leuchtreklame vom Bonsmann’s Hof fiel herunter, dann hing die imposante Kastanie in der Luft, getragen nur von den Ketten des Krans.

Sechs Tonnen wiegt der Baum

Nächste Frage: Wohin mit dem Baum? Den sechs Tonnen schweren Koloss mal eben irgendwo ablegen, ist nicht ganz einfach. Also musste er über das Haus hinweg auf den Parkplatz gelegt und dort zersägt werden. Nach 90 Minuten waren über 100 Jahre Kastanie im Wortsinn zu Kleinholz verarbeitet.

Baum vor Bonsmann's Hof gefällt Baum vor Bonsmann's Hof gefällt Am Bonsmann's Hof in Herdecke musste ein Baum gefällt werden, der bei Sturm Friederike umgestürzt war. Foto: Stefan Reinke

Erst nach der Aktion wurde dann das Schadensausmaß sichtbar. An der Seite des Daches klafft eine ziemliche Lücke. Auch unter dem Giebel hat der Baum deutliche Spuren hinterlassen. „Aber das ist zum Glück alles nur optisch“, sagt Chef Björn Bonsmann, seine Lebensgefährtin Luca Hasbargen nickt zuversichtlich. „Das wird jetzt Zug um Zug von den verschiedenen Gewerken wieder in Ordnung gebracht“, sagt er. „Für uns war es wichtig, dass wir am Abend das Restaurant wieder öffnen und nächste Woche auch am Menükarussell teilnehmen können“, meint der Chef erleichtert. Am Donnerstag wurden noch die restlichen Dachpfannen, die bei den Arbeiten heruntergekommen waren, zusammengefegt und der Eingangsbereich wieder ordentlich gemacht.

Luca Hasbargen plant schon weiter. Dort, wo die alte Kastanie stand, will sie eine neue pflanzen. Auch wenn es viele Jahre dauern wird, bis sie so prachtvoll wie ihre Vorgängerin aussieht. Und ein weiteres Versprechen gab sie: Das Vogelhäuschen, das nicht nur den Sturm unbeschadet am Baum überstanden hatte, sondern auch die heutige Fällung ohne irgendwelche Macken über sich ergehen ließ, wird einen Platz an der neuen Kastanie bekommen.