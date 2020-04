In Herdecke kommt der Kuchen über die Rutsche

Herdecke. Die Mitarbeiter sind beim Traditionscafé Wenning in Kurzarbeit. Himbeerschiffchen und Co. gibt es momentan nur am Wochenende.

Kreativität ist Teil seines Berufs. „Nur diesmal ich habe sie in einem anderen Bereich und mit anderem Material eingesetzt", sagt Konditormeister Guido Behrens, der gemeinsam mit Ehefrau Claudia das Traditionscafé Wenning in Herdecke betreibt. Zwei Wochen lang ließ das Ehepaar sein Geschäft geschlossen, „um die Entwicklung ganz bewusst abzuwarten", so Behrens. Seit dem ersten Aprilwochenende gibt es nun wieder die beliebten Himbeerschiffchen, ebenso wie Mohn-, Herren- und Sahne-Nuss-Torte - jedoch ausschließlich im Ladenverkauf und nur am Wochenende. Und um in Corona-Zeiten auf Nummer sicher zu gehen, baute Guido Behrens zum Schutz aller eine Tortenrutsche.

Barriere aus Klapptischen

Wie die funktioniert? Ganz einfach: Vor der Kuchentheke hat Behrens in gebührendem Abstand eine Barriere aus Klapptischen aufgebaut. Verbunden wird beides durch zwei lange Holzbretter mit erhabenen Rändern. Auf dem aus Besuchersicht linken Brett befindet sich am Ende einer langen Stange eine Plastikbox, in die Kunden ihr Geld legen können. Das rechte Brette ist ebenfalls mit Stange und Box ausgestattet. In diese Box wird die Ware gelegt und dann zum Kunden geschoben. „Die Menschen sind froh, wenn sie sich nicht dicht anstellen müssen. Im Außenbereich haben wir Abstandshalter installiert, und hier drinnen können wir ihnen entgegenrutschen. Das Ordnungsamt war auch ganz begeistert", sagt Guido Behrens und lacht.

Derzeit arbeitet er nur mit kleiner Mannschaft. Das heißt: Alle 15 Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. „Wir holen die Leute aber im Wechsel wieder herein für die Backstube, damit sie nicht so viele Minusstunden aufbauen. Und die Azubis haben ja einen Anspruch auf Ausbildung. Sie kommen auch immer wieder mit in die Backstube. Auf diese Weise lässt sich das alles gut handeln", so der Konditormeister.

Auf keinen Fall werde er den Kopf in den Sand stecken: „Man muss sich arrangieren." So habe er die zwei Wochen, in denen der Betrieb komplett geschlossen blieb, genutzt, um die Backstube zu sanieren und zu streichen. „Wir haben die toten Zeiten genutzt, und jetzt können wir wieder durchstarten", so Behrens zuversichtlich.

Liste der Torten

Natürlich biete er am Wochenende nicht das komplette Programm, sondern „fahre auf Sicht". Auf der Internetseite des Café Wenning würden Kunden aber eine Liste der Kuchen und Torten finden, die angeboten werden. „Diese Liste wird vor dem Wochenende immer aktualisiert, so dass die Angebote auch mal wechseln", sagt Behrens. Wer möchte, kann telefonisch seine Bestellung aufgeben und die Ware dann abholen.

Geöffnet ist das Geschäft aktuell samstags von 10 bis 16 Uhr sowie sonntags von 11 bis 16 Uhr.