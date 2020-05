In Herdecke: Ulla Biermann feiert 70. Geburtstag

Herdecke. Vom ersten Tag an hat sie im Stiftsplatz-Theater in Herdecke mitgespielt. Auch größere Aufgaben warteten auf Ulla Biermann.

Der runde Geburtstag steht an, aber Corona hat alle Party-Pläne zunichte gemacht – so wie aktuell vielen Menschen ergeht es nun auch Ulla Biermann, die am morgigen Sonntag, 24. Mai, 70 Jahre alt wird.

Die gelernte Zahnarzthelferin war die Erste, die sich anno 1972 für die Schauspielgruppe, geleitet von der Stiftsplatztheater-Gründerin Eileen Anne Plümer, meldete. Und bis zum heutigen Tag ist die Schauspielerin dem heimischen Theater stets eng verbunden geblieben. So leitet sie seit eineinhalb Jahren Jahren, als zweite Intendantin in der Doppelspitze mit Rosi Reiß, das Theater am Stiftsplatz.

Zu ihren Hobbys zählen neben dem Sport – Ulla Biermann ist Übungsleiterin beim TSV Herdecke, läuft und fährt Rad – auch Kochen und Fotografieren.

Im Jahr 1981 gründete Ulla Biermann gemeinsam mit Rosi Reiß einen Second-Hand-Shop in der Wetterstraße, der Jahrzehnte von den beiden Herdeckerinnen geführt wurde. Ehrenamtlich ist die Jubilarin, die übrigens in Dresden geboren wurde, zudem eine unverzichtbare Hilfe im Herdecker Brotkorb.