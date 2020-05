In Wetter: Kleine Geschenke machen Corona-Tage heller

Wetter. Mutter und Sohn stellen einen Gabentisch an den Rand der Goethestraße in Grundschöttel. Die Aktion kommt an.

Mit einem Regenbogen fing alles an. Den sollte der neunjährige Lian malen, wie ihm seine Lehrerin per E-Mail aufgetragen hatte. Denn an normalen Schulunterricht ist ja in Corona-Zeiten nicht zu denken. „Überhaupt war bei uns Corona in den letzten Wochen täglich Gesprächsstoff“, berichtet Nicole König. „Und dann haben Lian und ich uns gemeinsam überlegt, wie man Menschen in dieser Zeit eine Freude machen kann“, so die Grundschöttlerin weiter. Mutter und Sohn räumten die Ecken des Hauses an der Goethestraße auf, verpackten die ersten kleinen Dinge liebevoll und versahen sie zusätzlich mit einem Sprüchlein. Fertig war der erste Gabentisch.

Pustefix vertreibt die Sorgen

Das war in der Woche vor Ostern. „Da haben wir morgens alle Geschenke auf Tischchen, einer kleinen Sprossenleiter und auf Holzkisten rausgestellt und hübsch mit Zweigen dekoriert. Auf eine Karte haben wir ,Zum Mitnehmen' geschrieben, auf eine andere ,Bleibt gesund'. Abends war alles leer", erzählt die gelernte Floristin. Seitdem füllt sie täglich das Ensemble vor ihrem Haus mit allen möglichen Geschenken – Radiergummis, Pixiebücher und Postkarten, Teelichter und Tempotücher, Schokoladen-Minis, Lutscher, Flummis, Seifenblasen, Tassen, Koch- und Backbücher und vieles mehr findet sich dort.

„Wir verpacken jedes einzelne Teil und hängen kleine Sprüche dran, die Mama mit ihren Stempeln druckt“, erzählt Lian. Nicole König schmunzelt: „Das ist eine Leidenschaft von mir. Ich sammle Stempel mit schönen Motiven und Sprüchen.“ So habe sie an einem Tag Nudeln in viele kleine Tüten abgepackt und sie mit Anhängern verziert, auf denen stand: „Heute mache ich mir keine Sorgen, sondern Nudeln“. Und die Pustefix-Röhrchen bekamen „Puste Deine Sorgen in die Luft"-Anhänger.

Etwa zwei Wochen nach Beginn der Geschenke-Aktion, so berichtet sie, habe sich eine Nachbarin bei ihr gemeldet, die mit behinderten Menschen arbeitet: „Mit denen hatte sie Ketten und Armreifen und mehr gebastelt. Sie hat mir alles gegeben, und ich habe es zu meinen Geschenken gelegt mit einer Info, wer die Sachen gefertigt hat. Innerhalb eines Tages war alles komplett weg.“ Eine andere Nachbarin habe ausrangierte Tassen gebracht, die sie mit Teebeutel und „Teatime“-Schildchen in herzige Geschenke verwandelte. Auch an das erste Dankeschön kann sich die kreative Grundschöttlerin noch gut erinnern: „Eine Frau schellte bei uns, überreichte mir eine Blume und meinte, das sei eine ganz tolle Aktion.“ Sehr berührt habe sie ein kleiner, anonym verfasster Zettel, den sie kürzlich im Briefkasten fand: „Eine Mutter schrieb, dass sie jetzt, in Corona-Zeiten, täglich mit ihren Kinder spazieren geht. Und wenn sie ihnen jetzt vorher sagt, dass der Weg auch durch die Goethestraße führt, dann gehen sie gerne mit.“ Neben dem Zettel lagen fünf Euro. Wie überhaupt zwischendurch immer mal wieder ein oder zwei Euro im Briefkasten liegen. „Aber eigentlich wollen wir ja gar kein Geld, wir wollen den Leuten nur eine Freude machen“, erklärt Lian und schaut zu seiner Mutter. Die nickt: „Ich mache das gerne. Für mich ist das Entspannung.“

Und wieder bleiben zwei Passantinnen vor dem Ensemble aus Tischchen, Leiter und Holzkisten stehen und staunen über die vielen Kleinigkeiten, die so detailverliebt verpackt dort stehen und nur darauf warten, mitgenommen zu werden. „Ist das mal eine Bereicherung für die Straße“, sagt Waltraud Weidauer. Dass die Aktion eine Bereicherung für alle ist, die der Weg am Haus der Königs vorbeiführt, daran hat auch ihre Freundin Rosemarie Walter nicht den geringsten Zweifel.