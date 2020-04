Jetzt amtlich: Anke Lohscheidt leitet Realschule Herdecke

Seit 1993 unterrichtet Anke Lohscheidt an der Realschule in Herdecke. Gut zehn Jahre war sie stellvertretende Schulleiterin. Jetzt hat ihr die Dezernentin aus dem Regierungspräsidium persönlich die Ernennungsurkunde zur Leiterin der Schule gebracht. Mehr als zwei Jahre hatte Anke Lohscheidt diese Aufgabe bereits kommissarisch erfüllt: Im Januar 2018 war Hubertus Schmalor in Ruhestand gegangen.

Anke Lohscheidt ist Jahrgang 1962 und hatte in Herdecke nach dem Referendariat in ihrer Heimatstadt Mülheim die erste Stelle angetreten. Studiert hat sie fürs Gymnasium in den Fächern Deutsch und Evangelische Religion. Unterrichtet hat sie in all den Berufsjahren diverse andere Fächer dazu. „Von Sport und Chemie sollte ich aber die Finger lassen“, sagt sie mit einem Lachen in der Stimme, und fügt hinzu: „von Musik auch.“

Zahlen bestätigen die gute Arbeit

Ungefähr 500 Schüler hat die Realschule in Herdecke derzeit. „Das ist eine der besten Zahlen, die wir in meinen 28 Jahren hier hatten“, sagt die frisch ernannte Schulleiterin. Dabei weht der Wind den Realschulen in Nordrhein-Westfalen seit Jahren hart ins Gesicht.

Wie kommt es, dass sich in Herdecke die in vielen Städten ausrangierte Schulform gehalten hat? Sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen hätten erfolgreich „den Eltern klar gemacht, welch gute Arbeit sie leisten“, erklärt Anke Lohscheidt das Überleben der Realschule am Bleichstein.

Drei Abschlussklassen gibt es in diesem Schuljahr, drei Eingangsklassen kommen auch für das nächste Schuljahr zusammen. Zwischendrin werden sogar in zwei Jahrgangsstufen vier Klassen bis zum Abschluss geführt.

Schulleiterin Anke Lohscheidt sieht die Aufgabe der Schule vor allem darin, die „sehr, sehr heterogene Schülerschaft adäquat zu fördern und auf die Kinder gemäß ihrer Begabungen einzugehen.“ Von Schülern mit besonderem Förderbedarf bis hin zu Wechslern aufs Gymnasium reiche das Spektrum.

Glückwünsche gab‘s am Ernennungstag auch von der Stadt Herdecke – einen Strauß Blumen und dazu einen Mundschutz.